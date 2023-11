Spet imeniten večer Kopitarjevih kraljev

Le največji optimisti so med privrženci hokejskega moštva Los Angeles Kings upali na tako lep niz zmag svojih ljubljencev. Potem ko so ti tokrat v Philadelphii odpravili domačo zasedbo s 5:0 – naš as Anže Kopitar je prispeval en gol –, so se tako podpisali pod že 6. zmago v tej sezon na tujem, kar sta doslej ob začetku sezone, in sicer pred petimi leti, dosegla le še Toronto in Nashville.

Imeniten pa je tudi učinek edinega Slovenca v tem najmočnejšem klubskem hokejskem tekmovanju na svetu. Na svoj i11. tekmi sezone je zbral 11. točko, med njimi je 6 golov, skupno pa je teh zabil že 399 in so v tej razvrstitvi na večni klubski lestvici pred njim le še Luc Robitaille (557), Marcel Dionee (550) in Dave Taylor (431).

Na tej tekmi pa so bili med zmagovalci posebej opazni še vratar Cam Talbot (ubranil je vseh 24 strelov tekmecev) in trikratni podajalec Artur Kalijev.

Niz gostovanj bo Los Angeles sklenil v noči s torka na sredo pri prvakih v Los Vegasu.