Spet spodrsljaj zmajev

Hokejisti SŽ Olimpije so v zadnjih dneh daleč od želenega mesta na lestvici med tisto šesterico, ki si zagotovi nastop v končnici. Po današnjem porazu v Asiagu s 3:5 (1:3, 1:1, 1:1; Zajc, Kalan, Beričič) pa so padli celo pod tisto 10. mesto, ki vsaj prinaša še kvalifikacijske boje za izločilne predstave sezone.

Ljubljančani so porazno začeli, po 14 minutah zaostajali z 0:3, v nadaljevanju pa le strnili svoje vrste in se približali tekmecu. V drugi polovici dvoboja, zlasti v zadnji tretjini, so sprožili več strelov od domačega moštva, a končno razmerje v strelih – 33:26 za Olimpijo – jim je bilo le v slabo tolažbo ob pogledu na končni izid, ki seveda še posebej boli, saj so ga zmaji doživeli proti neposrednemu tekmecu iz spodnjega dela lestvice, obenem tudi novincu v ligi.

Po nizu porazov z italijanskimi moštvi pa je pred zeleno-belo četo pomemben petek, ko so bodo doma pomerili s Vorarlbergom, prav tako v tej sezoni novim moštvom v tekmovanju.