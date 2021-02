Spezza ob domači zmagi s prvim hat-trickom po skoraj petih letih

Ovečkin na sedmo mesto najboljših strelcev



Rezultati lige NHL

V severnoameriški ligi NHL je Toronto na svojem ledu visoko premagal Vancouver s 7:3 in niz tekem z osvojenimi točkami povečal na šest.Glavni junak tekme je bil 37-letni center. Ta je dosegel osmi hat-trick kariere in prvega po skoraj petih letih, saj mu je to nazadnje uspelo 9. aprila 2016 še v dresu Dallasa.»Danes nisem dočakal kap na ledeni ploskvi, so me pa soigralci v slačilnici zalili z vodo: To je bil odličen večer, plošček mi je sledil in v zadnjih letih nisem imel veliko takšnih večerov,« je bil vesel Spezza.Pri Torontu so zadeli še, ki je dosegel dva gola in se še na šesti zaporedni tekmi vpisal med strelce,inPri gostih so bili med strelciinV severni diviziji je na prvem mestu Toronto s 17 točkami, sledita Montreal (16) in Winnipeg (15), Vancouver pa je peti (12).Washington Capitals so na gostovanju pri New York Rangers izgubili z 2:4.Pri gostih je bil med strelci ruski zvezdnik, ki je v tretji tretjini dosegel svoj 709. gol v ligi in napredoval na sedmo mesto lestvice najboljših strelcev v zgodovini lige. Rus se bo kmalu spet povzpel po lestvici, saj ima šestouvrščenile osem golov več.Za New York Rangers je dvakrat zadel, po enkrat painPri Washingtonu je poleg Ovečkina zadel šeColumbus Blue Jackets - Dallas Stars 4:3Florida Panthers - Nashville Predators 5:6 (po podaljšku)Montreal Canadiens - Ottawa Senators 2:3New York Rangers - Washington Capitals 4:2Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 7:3Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes 6:4St. Louis Blues - Arizona Coyotes 3:4Winnipeg Jets - Calgary Flames 4:1New York Islanders - Buffalo SabresColorado Avalanche - Minnesota WildPittsburgh Penguins - New Jersey Devils