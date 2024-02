Sreča je tokrat obrnila hrbet Ljubljančanom

Hokejisti SŽ Olimpije so v 46. kolu ICEHL doživeli tesen poraz. V Beljaku so šele po podaljšku z 2:3 (0:1, 1:0, 1:1; 0:1) izgubili proti igralcem domače ekipe VSV.

Tekma je imela dva obraza; gostitelji so prevladovali predvsem v prvi tretjini in nato srečno prišli do zmagovitega zadetka v podaljšku, v preostalem obdobju pa so bili boljši Ljubljančani.

Gostje so se v zaostanku znašli v peti minuti. Najprej so imeli na ledu minuto dva igralca manj, po vrnitvi prvega s kazenske klopi pa so se domači navijači veselili vodstva. V prvi tretjini so imeli igralca več tudi gostje, a so jim takrat gostitelji ušli v nasprotni napad, gol pa je preprečil Olimpijin vratar Lukaš Horak.

Nadaljevanje je bilo v znamenju zeleno-belih. Trevor Gooch, Miha Zajc, Ville Leskinen in še kdo so imeli zrele priložnosti za izenačenje, a je Jean Philippe Lamoreux v domačih vratih branil odlično. Ni pa mogel preprečiti zadetka Crisa Dodera za 1:1 sredi dvoboja, ko so imeli gostje spet na ledu igralca več. Tudi v končnici tretjine je bilo večkrat vroče pred njegovimi vrati, a se izid ni spremenil.

Zelo podobno je bilo v zadnji tretjini. Ko so zmaji premaknili v višjo prestavo, so zadnjih pet minut oblegali vrata Lamoreuxa. Toda ob največji premoči so Beljačani izvedli hiter protinapad, Maximilan Rebernig pa je zadel v polno minuto in pol pred koncem. Ljubljančan so se vrnili iz izgubljenega položaja; Finec Leskinen, ki se je sredi tedna na derbiju državnega prvenstva z Jeseničani izkazal s tremi goli, je pičlih 35 sekund pred koncem izenačil in izsilil podaljšek.

Ta se je nato slabo končal za goste. Po še enem nasprotnem napadu je Horak (39 obramb) sicer ustavil strel Johna Hughesa, a je odbitek v gol potisnil Andrew Desjardins.

VSV – SŽ Olimpija 3:2 (1:0, 0:1, 1:1; 1:0) Mestna dvorana, gledalcev 3000, sodniki: Seewald, Trilar (glavna), Nothegger, Zgonc. Strelci: 1:0 – Lanzinger (MacPherson, Kulda, 5.), 1:1 – Dodero (Gooch, Leskinen, 32.), 2:1 – Rebernig (Hughes, 59.), 2:2 – Leskinen (Dodero, Gooch, 60.), 3:2 – Desjardins (Hughes, Wall, 61.). Kazenske minute: VSV Blejak 8, SŽ Olimpija 10.

To je bila zadnja tekma Ljubljančanov pred reprezentančnim premorom, naslednja jih čaka 13. februarja, ko bodo gostili Dunaj.