St. Louis tvegal in profitiral v Los Angelesu

Pred prvim sodniškim metom sta se ekipi z minuto molka poklonili Walterju Gretzkyju. FOTO: Harry How/AFP

Boston visoko premagal Washington

Rezultati lige NHL

Hokejisti Los Angelesa so v ligi NHL doživeli drugi zaporedni poraz, potem ko so na domačem ledu proti St. Louisu izgubili po podaljšku z 2:3.Kapetan Kraljevje na tretji zaporedni tekmi vpisal točko, tokrat je bil podajalec pri drugem zadetku svojega moštva, to je bila že njegova 21. asistenca sezone, s čimer zaseda visoko šesto mesto med vsemi hokejisti v ligi.Hrušičan je obenem s svojo 638. asistenco kariere postal tretji najboljši asistent v zgodovini kluba. Na tem mestu se je izenačil z, pred njima pa sta le(672) in(757).St. Louis se je do svoje četrte zaporedne zmage prebil po preobratu. Po 59 minutah tekme je namreč zaostajal z 1:2, zato je tvegal in poskušal z igro brez vratarja, to pa se mu je izplačalo, saj je izsilil podaljšek, ki ga je odločil​Moštvi sta se pred dvobojem z minuto molka poklonili umrlemu Walterju Gretzkyju , očetu legendarnega, ki je za Los Angeles igral 8 sezon.Gostje so tekmo začeli odlično in povedli v 3. minuti, ko je z igralcem več zadelSledila sta zadetka Los Angelesa. V 37. minuti jepo desni krenil v protinapad, preigraval vratarjain poravnal izid, v 41. minuti pa je Kopitar z desne strani podal pred gol, kjer je plošček v mrežo potisnilA St. Louis še ni rekel zadnje. Vse do konca je pritiskal na domača vrata in v zadnji minuti to storil brez svojega vratarja, številčna premoč pa se mu je obrestovala z drugim golom Davida Perrona.Los Angeles je v podaljšku hitro storil prekršek za izključitev, gostje so plošček zadržali v svoji posesti in napadli s štirimi igralci, to pa se jim je izplačalo, saj je z desne strani zadel Mike Hoffman in tekmo odločil v prid St. Louisa.Kralji bodo imeli priložnost za maščevanje že jutri, ko se bosta ekipi znova pomerili v Los Angelesu.Na obračunu ekip, ki se borita za najvišja mesta v vzhodni diviziji, je Boston s kar 5:1 premagal Washington.Gostje iz Washingtona so tekmo pričakali v odlični formi, saj so zmagali na štirih zaporednih obračunih in na zadnjih desetih izgubili le trikrat, tokrat pa so bili povsem nemočni.Za Boston je dvakrat zadel, po enkrat pain, edini strelec Washingtona pa je bilWashington je s 30 točkami na drugem mestu divizije, Boston pa je z eno manj na tretjem.Los Angeles Kings : St. Louis Blues 2:3 *po podaljšku (Kopitar asistenca v 23:31)Boston Bruins : Washington Capitals 5:1Chicago Blackhawks : Tampa Bay Lightning 4:3 *po kazenskih strelihArizona Coyotes : Minnesota Wild 1:5Colorado Avalanche : Anaheim Ducks 3:2 * po podaljškuSan Jose Sharks : Vegas Golden Knights 4:5 *po podaljšku