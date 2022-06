Stanleyjev pokal tretjič v rokah ekipe Colorado Avalanche

Ekipa Colorado Avalanche je prvič po letu 2001 in tretjič v zgodovini franšize osvojila naslov v ligi NHL. V finalu Stanleyjevega pokala je s 4:2 v zmagah ugnala moštvo Tampa Bay Lightning, ki je v tretjem zaporednem nastopu v velikem finalu moralo priznati premoč tekmecem iz Denverja.

Odločilni zadetek je bil delo Finca Artturija Lehkonena, ki je še lani izgubil finale s Tampo v dresu Montreal Canadiens, tokrat pa je poleg maščevanja pritisnil še piko na i izjemnim štirim mesecem za finski hokej, ki je proslavljal že zlati kolajni z olimpijskih iger v Pekingu in svetovnega prvenstva v domačih Helsihnkih oz. Tampereju. Vratar Colorada Darcy Kuemper je ob odločilni zmagi zbral 22 obramb.

»Imenitno se počutim. Ploščki so danes kar precej poskakovali, ob mojem strelu pa sem imel srečo, da sem natančno zadel in je šel noter,« je po poročanju STA Lehkonen pojasnil zadetek, ki se je pozneje izkazal za zmagovitega. Na ta način je Colorado končal 21 let dolgo sušo in izkoristil drugi »zaključni plošček«. Po vodstvu s 3:1 v finalu so namreč njihovi tekmeci na prejšnji tekmi zmagali in jim preprečili slavje pred lastnimi navijači, zdaj pa so se lovorike veselili na terenu tekmecev.

Sporno izenačenje gostov

Tampi, ki je ostala pri dveh zaporednih naslovih, ni uspelo ponoviti dosežka New York Islanders, zadnjega moštva, ki je med letoma 1980 in 1983 osvojilo tri zaporedne Stanleyjeve pokale. Floridčani so nabito polno domačo dvorano Amalie Arena dvignili na noge v prvi tretjini, ko je Steven Stamkos z 11. golom letošnje končnice premagal Kuemperja za 1:0, a so gostje vrnili udarec prek Nathana MacKinnona v drugi tretjini, ko je Kanadčanov močan udarec »na prvo« z leve strani igrišča poletel mimo Andreja Vasiljevskija. Domačini so imeli veliko pritožb, ker sodniki, ki so že označili izključitev v vrstah Tampe, niso prekinili igre, ko se je ploščka dotaknil Nick Paul, toda zadetek za izenačenje je obveljal.

Plaz napadov Koloradčanov se je nadaljeval vse do zadetka Lehkonena, ki je po podaji MacKinnona premagal Vasiljevskega za šele prvo vodstvo svojega moštva v rednem delu po tekmi št. 3. Tudi v zadnji tretjini so gostje nadaljevali s pritiskom, gostitelji pa so pokazali premalo, da bi uspeli preprečiti odločilni četrti poraz v letošnji finalni seriji, ki so se mu nedavno z zmago 3:2 ognili na peti tekmi v Denverju.

Nagrada Conn Smythe branilcu Makarju

»Kar ne morem verjeti, težko je opisati, a ko vidiš, kako so se bojevali vsi ti bojevniki ... Občutek je neverjeten,« je po tekmi dejal MacKinnon, medtem ko so za najboljšega igralca končnice (nagrada Conn Smythe) okronali branilca ekipe Avalanche Cala Makarja. Na 20 tekmah končnice je zbral 29 točk za osem golov in 21 asistenc.

»Razočarani smo bili, ker nismo zmagali že v Denverju. A takrat smo čutili velik pritisk, smo se pa hitro pobrali. Imeli smo nekaj sestankov, se pogovorili in to je najboljše pri tej ekipi, da se lahko vrnemo v takšnih razmerah. Zato se počutim odlično,« je po koncu finala še dejal MacKinnon.

Tampa se je vpisala na dolg seznam ekip, ki so v finalih neuspešno lovile zaostanek z 1:3 v zmagah. V zgodovini NHL je to doslej uspelo le eni, davnega leta 1942 Torontu. Tampa pa je po dveh zmagah v prejšnjih dveh sezonah zdaj ostala brez tretje lovorike v nizu, tako da zadnja ekipa, ki je v ligi osvojila več kot dva naslova v nizu, ostaja zasedba New York Islanders s štirimi zaporednimi slavji iz zgodnjih osemdesetih.

Zadovoljen je bil tudi strateg zmagovalne ekipe Jared Bednar: »Občutek zadovoljstva je res velik. Po drugi stani pa je bilo veliko tudi olajšanje, ko se je oglasila sirena. Ponosen sem na svoje fante in na to, kar so dosegli.«

Pred letošnjim uspehom je zasedba iz Kolorada trikrat obtičala v drugem krogu končnice. Pred letošnjo sezono so zato poiskali tudi okrepitve, med drugimi je v moštvo iz Montreala prišel tudi Lehkonen.

Stamkos: Vsi se zavedamo, kako težko je priti do takšnega položaja

»V vodstvu so verjeli v nas, mi pa smo skupaj rasli in se razvijali. Čeprav smo pred tem trikrat izpadli, nismo obupali. Nismo nič spreminjali, imamo pa močan značaj in željo po zmagi,« je dejal Gabriel Landeskog.

Pri poražencih sta se izkazala Stamkos in vratar Vasiljevskij, ki je zadnjo tekmo končal z 28 obrambami, a sam en gol je bil premalo. Ob koncu so domači poskušali še brez vratarja, toda Kuemper ni več klonil.

»Močno smo pritiskali. Vsi smo se borili, dali smo res vse od sebe. Vsi se zavedamo, kako težko je že priti do takšnega položaja,« je po izgubljenem finalu razmišljal Stamkos.

»V tej seriji smo spoznali svoje meje. A upam, da si bodo navijači zapomnili, kaj smo dosegli v teh zadnjih treh sezonah,« pa je črto pod zadnjo tekmo potegnil trener sicer letos neuspešnih branilcev naslova Jon Cooper.

