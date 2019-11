FOTO:Stara zgodba Jesenic: igra boljša kot izid

Kapetan Andrej Tavželj je dosegel edini gol za Jesenice v Rittnu. Foto Jože Suhadolnik/Delo



Polončiča preseneča lestvica

Olimpijo po zmagi v sredinem derbiju danes čaka zahtevno gostovanje v Salzburgu.

FOTO: Blažž Samec/Delo

Hokejsko kolesje alpske lige se vrti naprej, cilja obeh slovenskih moštev tudi pred zadnjo novembrsko soboto ostajata takšna kot v prejšnjih tednih: Olimpija si želi utrditi mesto na vrhu, jeseniško moštvo pa loviti izhodišče, ki bi ga približalo tako želeni uvrstitvi v končnico.Železarji na četrtkov večer niso uprizorili podviga. Na gostovanju pri favoriziranemu Rittnu, v zadnjih petih letih stalno v vrhu italijanske hokejske scene, se z igro niso osramotili, a ponovila se jim je že večkrat videna zgodba te sezone: zaradi pomanjkanja kakovosti ne zmorejo igre obogatiti še z učinkovitostjo in zbranostjo v odločilnih trenutkih. Zmage se je veselil Ritten (4:1; 1:0, 0:0, 3:1a ko so Gorenjci z golom kapetana Andreja Tavžlja v 45. minuti izničili dotedanjo tesno prednost gostiteljev, se je zdelo, da bi se lahko iz okolice Bolzana vračali vsaj z eno točko, če že ne kar presenetljivo zmago.A pravzaprav so vlak uspeha zamudili že prej, v drugi tretjini so namreč nekaj minut zapored prevladovali na ledu, si pripravili štiri zrele priložnosti, zmagovalec je bil vedno znova domači vratar Kevin Lindskoug. "Ni druge kot vztrajati na začrtani poti. Vidno je napredovanje v igri, nismo pa še na želeni ravni, ker moštvu v primerjavi s tistimi vodilnimi v ligi manjka kakovost," je umirjeno po vrnitvi iz Italije poudaril jeseniški trenerPred njimi in igralci pa je že nova naloga v zahodni soseščini: drevi bodo namreč železarji gostovali v Canazeiju pri moštvu Fasse. Gre za neposreden dvoboj s sredine lestvice, obe moštvi sta zbrali po 27 točk, kolikor jih ima še Vipiteno. Tako so vsi trije razporejeni med 10 in 12. mestom.V Olimpijinem taboru uživajo ob pogledu z vrha lestvice in tako nadaljujejo po uspešnih tirnicah prejšnje sezone. Nikakršnega dvoma ni, da bi še ena uspešna sezona Ljubljančane še bolj približala klubskemu cilju vstopa v najvišji regionalni razred – EBEL. A če se ob prepričljivih predstavah ta zdi dosegljiva, je pred pisarno zelo zahtevna naloga. Za konkurenčno podobo bi tivolski klub potreboval vsaj 1,5 milijona evrov proračuna za sezono, kar znaša več kot dvakrat več od vsote sredstev, s katero zdaj poslujejo v taboru branilcev lovorike v alpski ligi. Na dlani pa je, da moštvo zv vlogi glavnega trenerja deluje konkurenčno, zadnja predstava z Brunicom (3:2) je bila sploh najbolj kakovostna v dosedanjem delu tivolske sezone. Danes pa je pred zmaji preizkušnja na Solnograškem, kjer se bodo pomerili s podružnično zasedbo Salzburga. Pri tem klubu se zelo študiozno in selektivno lotevajo hokeja, tudi s trenerji že več let stavijo na finsko in švedsko šolo, drsalno gre za odlično moštvo tako v EBEL kot tudi AHL. "Prav presenečen sem, da Salzburg zdaj na lestvici ni višje od 13. mesta," se čudi Polončič in pripravlja svoje moštvo za drevišnji zelo resen boj. Tako kot v sredo v tivolskem derbiju z Brunicom.