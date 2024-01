Številka 9 je bila srečna, Kopitarjevi Kralji so končali črni niz

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL le prekinili črn niz osmih tekem brez zmage. Na gostovanju v Raleighu so kralji premagali Carolina Hurricanes s 5:2, potem ko je Trevor Moore zadel dvakrat. Kapetan Kraljev Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce v 20:28 minute na ledu.

Poleg Moora so pri gostih iz Kalifornije, ki so bili brez zmage vse od slavja nad San Josejem 27. decembra, zadeli še Phillip Danault, Alex Laferriere in Pierre-Luc Dubois. »Veliko stvari smo res naredili na pravi način in to smo na teh gostovanjih tudi večkrat udejanjili. Danes pa smo bili za to končno tudi nagrajeni. Naši fantje so se izkopali iz črne luknje,« je bil po prvi zmagi Kraljev v tem koledarskem letu vesel trener Todd McLellan.

Vratar gostov David Rittich je zbral 30 obramb, Vladislav Gavrikov, Mikey Anderson, Matt Roy in Danault pa so k zmagi prispevali še po dve podaji. »Tako se je treba ekipno potruditi, če se želiš izvleči iz zagate,« je še dodal trener Kraljev, ki vse od prejšnje zmage niso dosegli pet golov na tekmi.

Nova priložnost za zmago že danes

»Mi smo res odporna skupina fantov. Ta ekipa ve, kako se vrniti. Treba je imeti pred očmi, da imamo sezono z 82 tekmami. Jasno je, da kdaj pride do nihanj. A dejstvo je, da si nihče ne želi izgubiti na osmih zaporednih tekmah,« pa je po tekmi dejal Dubois.

Za domačo ekipo, ki je na prejšnjih osmih tekmah osvojila vsaj točko, sta zadela Jordan Martinook in Jack Drury, vratar Antti Raanta je zaustavil 20 metov, preden je trener priložnost dal Kanadčanu Yanivu Peretsu pri 14:40 pred koncem tekme za njegov prvenec v NHL. Perets je dodal eno obrambo.

Naslednja tekma Los Angeles čaka že danes, ko bodo igrali v Dallasu pri Zvezdah na zadnji postojanki gostovanja.