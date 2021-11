Številne ponudbe hokejistom Bratislave po umiku kluba iz ICEHL

Kakšen bo epilog odločitve kluba Bratislava Capitals o umiku iz ICEHL oz. razširjene avstrijske hokejske lige, še ni znano. Pri vodstvu tekmovanja na Dunaju so tudi dan po sporočilu iz slovaške metropole o prekinitvi sezone zaradi dveh tragičnih smrti, in sicer igralca Borisa Sadeckega ter menedžerja Dušana Paška ml., tehtali različne možnosti in tudi posledice izstopa kluba, ki je sicer nastopal v svoji drugi sezoni v ICEHL.

Uradni tekmovalni koledar še naprej razkriva tekme Bratislavčanov, obenem je tudi res, da je prav zdaj tako kot povsod po evropskih ledenih ploskvah tudi tukaj napočil čas ligaških prekinitev zaradi reprezentančnih turnirjev, tako da zapleta ni treba rešiti v hipu. David Buc, kapetan moštva iz Bratislave, pa je danes poudaril, da ni skrbi glede usode hokejistov, ki so zdaj ostali brez tekmovanja: "Precej nas ima že ponudbe, sam sem jih denimo v enem dnevu že nekaj prejel. Prav zdaj v tem ligaškem oddihu se nekatera moštva želijo okrepiti za nadaljevanje sezone. Tisti, ki ne bodo nikamor prestopili, pa bodo lahko še naprej dnevno vadili pri klubu, prihajali v dvorano in seveda tudi prejemali mesečni dohodek po svoji pogodbi." Sodeč po pisanju celovške izdaje dnevnika Kleine Zeitung se predvsem pri KAC, pri katerem glede na vložek in tradicijo niso zadovoljni z dosedanjim učinkom v sezoni, že ozirajo za okrepitvami iz Bratislave.

V ICEHL je sicer zdaj rekordnih 14 klubov, presenetljivo, a povsem zasluženo je na vrhu SŽ Olimpija. Podobno kot ljubljansko moštvo so se tudi hokejisti Brunica pred to sezono preselili iz alpske lige v ta najvišji regionalni razred na ledu, toda moštvu iz Južne Tirolske še zdaleč ne gre tako dobro kot zmajem. Njihovo mesto pri dnu lestvice je že botrovalo alarmu in odhodu trenerja Luciana Basileja. Začasno je moštvo prevzel Ljubljančan Matej Hočevar, doslej na klopi Basilejev sodelavec.