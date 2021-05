Storil bo vse, da bo igral v ligi NHL za pingvine

Upa na minute igre v ligi NHL za Pittsburgh Penguins. FOTO: cataractes de Shawinigan

Trener mu je bolj zaupal

Hokejistse je po zaključeni sezoni v severnoameriški ligi AHL pri ekipi Wilkes-Barre/Scranton Penguins vrnil v Slovenijo, kjer po enotedenskem počitku nadaljuje priprave na novo sezono. Ta bo zanj ključna, saj je zadnja po obstoječi pogodbi s Pittsburgh Penguins. Kot je dejal, bo naredil vse, da bi dobil priložnost tudi v ligi NHL.Pred štirimi leti ga je na naboru severnoameriške hokejske lige NHL izbrala ekipa Pittsburgh Penguins, s katero ima pogodbo še eno leto. »Načrt je, da grem jeseni nazaj v ligo AHL, kaj se bo potem odvijalo, pa bomo videli. Bo pa to ena najpomembnejših sezon zame, saj bi rad podaljšal ali podpisal novo pogodbo s Pittsburghom ali vsaj nastopil na eni tekmi NHL. To je cilj za naslednjo sezono,« je povedal v Mariboru.Kot je dejal, je želja vsakega hokejista, da bi igral v NHL, in to velja tudi zanj. »Če bom imel dobro sezono, mislim, da ne bi smel biti problem, da bi mi dali priložnost odigrati eno tekmo,« je povedal in dodal, da je vse odvisno od njega samega, njegove pripravljenosti in tega, kar bo pokazal v prihajajoči sezoni.Medtem ko je čakal na odhod v ZDA, je začasno igral za SŽ Olimpija. »Pomembno mi je bilo, da dobim minutažo, da stopim na led, da dobim občutek za plošček. S tem se je strinjal tudi Pittsburgh, saj je tudi njim bolje, da igram kot pa sedim doma in čakam, da se sezona začne. Pomembno jim je bilo, da pridem k njim čim bolj pripravljen,« je povedal 22-letnik.V ligi AHL je v pretekli sezoni odigral 30 tekem ter dosegel pet golov in dve podaji. Dve tekmi je izpustil zaradi covid protokolov v ekipi. »Veseli me, da sem odigral vsaj 30 tekem. Osebno mi je bila ta sezona dosti boljša kot predhodna. Imel sem dosti več minutaže, tudi trener mi je dosti bolj zaupal. Cilj te sezone je bil dosežen,« je dejal.