Strele vrnile udarec in ustavile Plaz

Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning so na tretji tekmi finala NHL pokazali povsem drugačen obraz kot nazadnje v Denverju (0:7), izkoristili prednost domače ledene ploskve in s 6:2 (2:1, 4:1, 0:0) odpravili igralce kluba Colorado Avalanche. S prepričljivim uspehom so izid v zmagah znižali na 1:2.

Dvoboj v areni Amalie so sicer bolje odprli gostje, ki so z golom Šveda Gabriela Landeskoga v deveti minuti prešli v vodstvo. Toda nato so udarile Strele, ki so z zadetki Kanadčanov Anthonyja Cirellija (14.) in Nicka Paula (22.), Čeha Ondreja Palata (15.) zasukale rezultat. Nekaj upanja je Plazu znova ob igri z igralcem več vlil Landeskog, ki je v 25. minuti približal svoje moštvo na gol zaostanka.

A že tri minute pozneje je v polno zadel kanadski zvezdnik Steven Stamkos. V nadaljevanju sta bila pred več kot 19.000 navijači natančna še Američan Patrick Maroon (32.) in Kanadčan Corey Perry (35.), ki sta postavila končni izid. »Kljub zaostanku se tokrat nismo ozirali na rezultat, ampak smo še naprej igrali našo igro,« je pojasnil Maroon.

Naslednja tekma bo na sporedu jutri ponoči (z začetkom ob 2.00 po srednjeevropskem času) spet v Tampi.