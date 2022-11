Strelska veselica s 17 goli v Los Angelesu, med strelci tudi Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL izgubili doma proti ekipi Seattle Kraken po podaljšku s končnim izidom 8:9. Prvega od 17 golov, ki jih je bilo možno spremljati v dvorani Crypto.com, je zabil kapetan kraljev Anže Kopitar. Slovenski as je bil uspešen že po 16 sekundah tekme. Kopitar je bil podajalec tudi za 6:7.

V Celovcu rojeni švedski reprezentant Andre Burakovsky je prispeval odločilni gol na tekmi v tretji minuti podaljška za zmago gostov iz Seattla, ki je prvič v dveletnem obstoju te franšize vpisala šest zaporednih zmag.

Kopitar je v tej sezoni zbral 19 točk, pet golov in 14 asistenc, pri kraljih jih ima več, 26, le Kevin Fiala (7 golov, 19 asistenc)

Zgolj 20 tekem v zgodovini lige NHL se je končalo z več goli. Zadnja tekma z več kot 18 goli je bila 13. januarja 1996, ko sta se srečali ekipi San Jose Sharks in Pittsburgh Penguins.

Statistiki lige NHL so ugotovili, da je bila tekma v Los Angelesu šesta v moderni zgodovini severnoameriškega hokeja od sezone 1967/68, na kateri je bilo 17 golov in jo je na koncu odločil en gol, in šele druga od sezone 1984/85. Pred nocojšnjo »golijado« so 17 golov nazadnje našteli 27. oktobra 2011, ko so Jets zmagali z 9:8 pri Flyers.

Matty Beniers in Jared McCann sta dosegla vsak po dva zadetka na tekmi z najvišjim številom zadetkov v tej sezoni. Za Kraken so zadeli še Alex Wennberg, Daniel Sprong in Oliver Bjorkstrand, Martin Jones pa je zbral 27 obramb.

Kralje je vodil napadalec Kevin Fiala s štirimi točkami, napadalec Gabe Vilardi je dosegel dva zadetka, branilec Drew Doughty pa je dodal tri podaje. Za kralji je nor večer, ko je kar sedem različnih strelcev in 12 igralcev ob porazu doseglo vsaj eno točko.

Za Los Angeles so zadeli še Viktor Arvidsson, Carl Grundström, Adrian Kempe, Sean Durzi in Mikey Anderson.

Vratar kraljev Cal Petersen je dovolil štiri zadetke ob 16 strelih, potem ko je zamenjal Jonathana Quicka na začetku druge tretjine.

Durzi je znižal na 7:8 osem minut pred koncem zadnje tretjine, Anderson pa je izenačil dve minuti kasneje ter zadel zadnji gol v rednem delu.

Trener kraljev Todd McLellan je bil po norem večeru nekoliko zmeden: »Izgubili smo kot moštvo. Da smo prejeli devet zadetkov, je nekaj, kar je težko razumeti in sem zelo razočaran. Trenutno smo vsi res zelo zmedeni po tem, kaj se je zgodilo. Seveda po drugi strani smo dali osem golov.«

V Vancouvru je ruski hokejski zvezdnik Washington Capitals Aleks Ovečkin dvakrat zadel za nov mejnik. Prehitel je slovitega Wayna Gretzkyja za največ zadetkov na gostovanjih v zgodovini NHL. Hokejisti iz prestolnice ZDA so v torek v Rogers Areni premagali Vancouver Canucks s 5:1.

Ovečkin je zadel po napaki Quinna Hughesa v 5:35 minute prve tretjine in izenačil rekord s 402. golom v gosteh. A je na tekmi prehitel člana hokejskega hrama slavnih Gretzkyja, ko je povišal na 2:0. Ovečkinov izkupiček je tako 403 goli na gostovanjih v njegovi 18-letni karieri.

Za Ovečkina je bila to tudi druga tekma z več goli v tej sezoni in 160. v njegovi karieri. Samo Gretzky, ki se je upokojil s 189 tekmami, na katerih je dosegel več kot en gol, je pred Ovečkinom.

Sedemintridesetletni Rus je poskrbel za 135. uvodni gol na tekmah, s čimer se je izenačil z Jaromirjem Jagrom za največ uvodnih golov na tekmah v zgodovini NHL.