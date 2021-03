Strelske vaje Colorada za zmago nad Minnesoto

Vasiljevski zmagal desetič zapored, prvaki premagali Chicago

Rezultati lige NHL

Colorado Avalanche so na suveren način prišli do 18. zmage sezone in pete v nizu, potem ko so na svojem ledu premagali Minnesoto s 5:1.Gostitelji so imeli pravcate strelske vaje, saj so sprožili kar 55 strelov in za klubskim rekordom zaostali za zgolj dva strela, Minnesoti pa ni pomagalo niti 50 obrambDomači vratarje imel občutno manj dela, ustavil je 19 izmed 20 strelov na svoj gol.Pri Coloradu je bil v napadu zelo razpoloženz dvema goloma in dvema asistencama, poleg njega so zadeli šeinEdini strelec Minnesote je bilAktualni prvak Tampa Bay je s 4:2 premagal Chicago in je s skupno 44 točkami na vrhu lige.Vratar Tampeje ustavil 19 strelov in se veselil že svoje desete zaporedne zmage, v tej sezoni pa je dobil vseh pet obračunov s Chicagom. Ta je bil 5. marca sicer boljši od Tampe, vendar je bil takrat v vratih branilcev naslovaStrelci pri domačinih so biliin, pri gostih painBuffalo Sabres : Boston Bruins 1:4Carolina Hurricanes : Columbus Blue Jackets 2:3 *po podaljškuFlorida Panthers : Nashville Predators 1:2New Jersey Devils : Pittsburgh Penguins 3:2New York Islanders : Philadelphia Flyers 3:4Tampa Bay Lightning : Chicago Blackhawks 4:2Detroit Red Wings : Dallas Stars 3:2Colorado Avalanche : Minnesota Wild 5:1Edmonton Oilers : Winnipeg Jets 2:1Anaheim Ducks : Arizona Coyotes 3:2 *po podaljšku