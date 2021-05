Švedi so se dolgo mučili z Britanci, Kanadčani pa s Kazahstanci

Danski napadalec Alexander True je postavil končni izid na tekmi proti Belorusom. FOTO: Gints Ivuskans/AFP



Norvežani po kazenskih strelih

Vrstna reda na hokejskem SP v Rigi

Skupina A: Švica (-1), Slovaška (-1) in Rusija (-1) po 9, Danska 8, Švedska 6, Češka (-1) 5, Velika Britanija in Belorusija po 4.

Skupina B: Finska (-1) 10, Nemčija (-1) in ZDA (-1) po 9, Latvija 8, Kazahstan 7, Kanada 6, Norveška 5, Italija (-1) 0.

Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu elitnega razreda v Latviji sta bili včeraj v skupini A uspešni obe skandinavski reprezentanci. Švedi so s 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) premagali Britance, Danci pa so bili s 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) boljši od Belorusov.Favorizirani Švedi so se proti Otočanom, ki so z golomv osmi minuti celo vodili, presenetljivo dolgo mučili. Uvodna tretjina se je namreč končala z neodločenim izidom 1:1, potem ko je v 16. minuti ob igralcu več na ledu v polno zadel. Hokejisti s tremi kronami na prsih so prešli v vodstvo v 28. minuti, ko je britansko mrežo zatresel, pet minut pozneje pa so imeli po zadetkuprednost dveh golov. Mlajši brat, soigralcapri Los Angeles Kings, je v 53. minuti postavil tudi končni izid.Švedi so se s tem uspehom vendarle povzpeli z dna lestvice v skupini A, v kateri so v večerni tekmi njihovi sosedi Danci v zadnji tretjini nadomestili zaostanek z 1:2, na koncu zanesljivo ugnali Beloruse in jih potisnili na zadnje mesto. Za Skandinavce so zadetke dosegli(6.),(45.),(48.),(50.) in(53.), za poražence pa sta bila strelca(3.) in(31.).V skupini B so Kanadčani po hudem boju s 4:2 (1:0, 1:1, 2:1;7.,22.,48.,60.;25., 42.) strli odpor Kazahstancev in po treh porazih dosegli šele drugo zmago na tem šampionatu. V drugi tekmi te skupine so bili Norvežani po streljanju kazenskih strelov s 4:3 (1:2, 1:0, 1:1; 0:0) boljši od gostiteljev. Strelec zmagovitega gola je bil. V rednem delu so bili za »vikinge« natančni(4.),(22.) in(42.), strelci za Latvijce pa so bili(12.),(18.) in(50.).