Švedi za prve točke stresli jezo na Švicarje, Fincem nordijski derbi

Finci so se po začetnih težavah na koncu veselili zanesljive zmage nad Norvežani. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Švedski hokejisti, ki so v uvodnih dveh tekmah na hokejskem svetovnem prvenstvu elitnega razreda v Latviji, senzacionalno izgubili tako z Danci (3:4) kot tudi z Belorusi (0:1), so danes vendarle prišli do prvih točk v Rigi. Skandinavci so jezo stresli na Švicarje, od katerih so bili boljši kar s 7:0.Ob dvakratnem strelcu(v 9. in 31. minuti) so v polno zadeli še(11.),(23.),(42.),(48.) in(51.). V drugi večerni tekmi so Finci v nordijskem derbiju skupine B s 5:2 premagali Norvežane. Za »Suomije« so gole dosegli(15.),(22.),(26.),(48.) in(54.), za poražence pa sta bila natančna(2.) in(42.).Kazahstanski hokejisti, ki so v uvodnih dveh kolih presenetili tako Latvijce (3:2) kot tudi Fince (3:2), so doživeli prvi poraz na tem svetovnem prvenstvu. V Rigi so danes popoldne z 0:3 (7.,22.,42.) klonili pred Američani. Do prve točke pa so prišli Britanci, ki so po podaljšku z 2:3 izgubili z Danci (3.,57.;11.,14.,65.).