Švedom bron, branilci lovorike pa domov praznih rok

Če bi sodili po videnem v skupinskem delu tekmovanju, sta bila udarna kandidata za nastop v velikem finalu letošnjega svetovnega prvenstva reprezentanci Švedske in Kanade. Vendar pa je po razpletu sobotnega polfinala (zmaga Češke proti Švedski ter Švice proti Kanadi) tema dvema moštvoma pripadel le tolažilen nedeljski boj, tekma za bron. In v tej so bili uspešnejši Skandinavci.

Švedska se je veselila zmage s 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) in osvojila prvo kolajno na svetovnih prvenstvih po letu 2018, ko se je na Danskem veselila naslova. Kanadčani, branilci lovorike z zadnjega prvenstva na Finskem in v Latviji. so tako ostali brez stopničk.

Osrednji dogodek hokejske nedelje v Pragi pa bo seveda veliki večerni finale, ob 20.20, med domačo češko reprezentanco in Švico, ki bo napadla svoj prvi naslov svetovnega hokejskega prvaka doslej.