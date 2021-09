Švic po izvrstnem začetku miri evforijo: Učiti se moramo iz napak

Ključ je skromnost

V izvrstnem vzdušju v dvorani Tivoli je prvi mrežo gostov zatresel vroči, po izenačenju pa je v 25. minuti za novo vodstvo zadel, ki sta mu podala junak dvoboja Leclerc inje za 3:1 ob številčni premoči zaposlil, ob igri z igralcem več pa so zmaji blesteli tudi do konca obračuna, ko je še dvakrat za svoj hat-trick zadel Leclerc, mrežo črnih kril pa je zatresel še. Olimpija je v ICEHL še nepremagana na domačem ledu in po povratku v regionalno tekmovanje še naprej preseneča, a trenermiri pričakovanja.»Zaenkrat je seveda vse super, zmage so tu, a zavedati se moramo, da smo komaj na začetku sezone in čaka nas še precej dela. Naš prvi napad je res vroč, odlično so se našli na ledu, imamo res veliko dobrih igralcev,« je uradna spletna stran SŽ Olimpije citirala Šivica, ki se je na zeleno-belo klop pred sezono preselil iz vrst Sij Acroni Jesenic.»Učiti se moramo iz napak in postajati boljši. Prepričan sem, da imajo fantje pravo mentaliteto,« je dodal.Leclerc, zdaj celo prvi strelec ICEHL, je dodal: »Mislim, da je ključ do uspeha ekipe, da ostanemo skromni, da se držimo načrta igre – naš je preprost, a zaenkrat je deloval, zato bomo skušali pri tem ostati.«Naslednja domača tekma čaka SŽ Olimpijo čaka v petek, 1. oktobra, ko v Ljubljano prihaja Innsbruck.