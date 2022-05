Švicarji mislijo resno, padla tudi Kanada

Sobota je bila na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu na Finskem v znamenju favoritov. Za izjemo pa je poskrbela zelo razpoložena Švica, ki je premagala Kanado s 6:3.

Kanada je v prvi tretjini trikrat vodila, toda Švica je vsakič ekspresno odgovorila. Prvo prednost je Kanadčanom priigral Kent Johnson v 12. minuti, na 1:1 je izenačil Michael Fora (13.), za kanadsko vodstvo 2:1 je nato zadel Adam Lowry (15.), Dean Kukan (16.) pa je izid spet poravnal. Drake Batherson je nato slabo minuto pred koncem tretjine poskrbel za 3:2, Jonas Siegenthaler pa je devet sekund pred sireno spet izenačil.

Nico Hischier (27.) je z igralcem več Švici priigral vodstvo s 4:3, v zadnji tretjini pa sta nato za zmago zadela še Pius Suter (44.) in Timo Meier (59.) v prazno mrežo.

Finska je bila boljša od Avstrije. FOTO: Jussi Nukari/AFP

Švica je tako še edina reprezentanca na SP s stoodstotnim izkupičkom in vodi v skupini A s 15 točkami, sledita Kanada in Nemčija s po 12. Sicer pa je Danska v tej skupini s 3:0 odpravila Francijo, Slovaška, ki je na petem mestu z devetimi točkami, pa s 3:1 Italijo.

V skupini B je s 16 točkami na vrhu Finska, danes je nove tri vpisala z zmago s 3:0 proti Avstriji. Zmagali so tudi tretjeuvrščeni Čehi, ki so s 4:1 premagali Norveško, pri čemer je David Pastrnak prispeval dva gola in podajo.

ZDA so vzele mero Švedski. FOTO: Heikki Saukkomaa/AFP

Derbi pa so odigrali četrtouvrščeni Američani in drugouvrščeni Švedi. Po podaljšku so zmagali prvi, v peti minuti podaljška je zmagoviti gol dosegel Adam Gaudette, ki je bil sicer avtor tudi prvega ameriškega gola na tekmi.

V nedeljo bodo na SP štiri tekme, in sicer Kazahstan - Nemčija, Velika Britanija - Latvija, Švedska - Norveška in Švica - Francija.

Skupina A:

Danska - Francija 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Kanada - Švica 3:6 (3:3, 0:1, 0:2)

Italija - Slovaška 1:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Skupina B:

ZDA - Švedska 3:2 (1:1, 1:0, 0:1; 1:0)

Avstrija - Finska 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Norveška - Češka 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)