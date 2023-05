Švicarji še niso pozabili bolečine izpred dveh let

Po današnjem dnevu premora in selitvi nekaterih reprezentanc se bo svetovno prvenstvo v hokeju na ledu najvišjega kakovostnega razreda nadaljevalo jutri, ko bodo na sporedu vsi štirje četrtfinalni dvoboji. V Rigi bosta tekmi Nemčija – Švica (15.20) in Latvija – Švedska (19.20), v Tampereju pa Češka – ZDA (15.20) in Finska – Kanada (19.20).

V uvodnem delu, od katerega se je slovenska izbrana vrsta poslovila brez ene samcate točke, sta največ prikazali reprezentanci ZDA in Švice. Američani so sploh prvič v svoji zgodovini na tem tekmovanju nanizali sedem zaporednih zmag in zanesljivo osvojili prvo mesto v skupini A.

»Osredotočeni smo na naše naloge in uživamo v igri. Če bomo nadaljevali v takšnem slogu, lahko uresničimo naš cilj,« je (na)povedal Conor Garland, ki so ga razglasili za najboljšega ameriškega igralca na tekmi proti Švedom, od katerih so bili včeraj po podaljšku boljši s 4:3 (1:1, 2:0, 0:2; 1:0). V jutrišnjem četrtfinalu bodo skušali vrhunsko formo unovčiti tudi proti Čehom, ki tudi na tem turnirju igrajo zelo spremenljivo.

Ali je napočil čas za Švicarje? FOTO: Gints Ivuskans/AFP

Več lepih kot slabih spominov

Švicarji so edini poraz v Rigi doživeli prav v zadnji tekmi, v kateri so sinoči po podaljšku s 3:4 (0:0, 1:2, 2:1; 0:1) klonili proti Latvijcem, ki so si tako zagotovili nastop med najboljšo osmerico. Patrick Fischer, selektor hokejistov z belim križem na rdečem dresu, je priznal, da je bilo težko pripraviti varovance za ta dvoboj, pred katerim je bilo že jasno, da bodo Švicarji – ne glede na razplet – končali na vrhu lestvice skupine B. »Nam se ni šlo za ničesar, njim za vse,« je pojasnil glavni trener švicarske reprezentance, ki se bo jutri v Rigi na izločanje pomerila z izbrano vrsto Nemčije.

Psihološka bitka se je že začela. »V svoji celotni karieri, tako igralski kot trenerski, imam več lepih kot slabih spominov na obračune z Nemci. Pred dvema letoma smo sicer proti njim izpustili iz rok zmago, kar je zelo bolelo, toda odtlej smo napredovali in zrasli. Vemo, da znamo igrati zelo dober hokej,« je poudaril Fischer.

Nemški napadalec Marcel Noebels mu ni ostal dolžan. »Z uvrstitvijo v četrtfinale smo izpolnili naš osnovni cilj. Toda naše potovanje se je zdaj šele zares začelo. Iz tekme v tekmo igramo bolje in že komaj čakam na dvoboj s Švicarje, za katere ne verjamem, da se bodo veselili,« je presodil 31-letni Nemec.