SŽ Olimpija gre v Pustriško dolino

Po koncu zadnjega, 52. kroga lige ICEHL so določili tudi para dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v končnico. SŽ Olimpija, ki je redni del končala na devetem mestu, bo za napredovanje v izločilni del igrala na dve zmagi s Pustertalom. Drugi par je Innsbruck – Vorarlberg.

Zadnji krog je prinesel odločitev o teh dodatnih parih, pa tudi o vrstnem redu pri vrhu, kjer so bili sicer že pred zadnjim krogom prvi Celovčani. Z zanesljivo zmago z 9:1 proti zadnjemu Gradcu so drugo mesto in s tem uvrstitev v ligo prvakov za naslednjo sezono potrdili še hokejisti Fehervarja, Salzburg je po tekmi s Pustertalom ostal tretji.

V končnici so neposredno še Bolzano, Black Wings Linz in VSV Beljak.

V boju na daljavo za sedmo mesto, ki je prineslo možnost izbire tekmeca v kvalifikacijah, pa je prišlo do zapleta. Innsbruck namreč ni odigral tekme z Asiagom, ker Italijani zaradi vremenskih nevšečnosti niso dopotovali na Tirolsko.

Innsbruck je imel sicer pred zadnjim krogom 74 točk, Pustertal, ki je gostil Salzburg, pa 72. Vodstvo tekmovanja pa je nato med preostalimi tekmami odločilo, da bo dvoboj v Innsbrucku registriralo s 5:0 za Innsbruck, s čimer je slednji ohranil prednost pred Pustertalom, ki je sicer premagal Salzburg s 3:2.

Innsbruck je nato za tekmeca izbral ekipo Pioneers Vorarlberg, Ljubljančanom je ostal Pustertal. Ta bo imel zaradi boljšega izhodišča po rednem delu prednost domačega terena. V kvalifikacijah bodo igrali na dve zmagi, prva tekma bo že v nedeljo na Južnem Tirolskem, druga naslednji teden v torek v Ljubljani, morebitna tretja pa v četrtek spet na terenu Pustertala.

Po končanih kvalifikacijah bodo prva tri moštva rednega dela (KAC, Fehervar, Salzburg) lahko izbirala tekmece v četrtfnalu, četrti Bolzano pa bo dobil tistega, ki bo ostal. Prve četrtfinalne tekme bodo na vrsti naslednjo nedeljo.