SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice se bosta prvič udarila v petek

Potem ko se je v soboto končala letošnja izvedba alpske lige, je Hokejska zveza Slovenije razkrila še datume finalnih tekem državnega prvenstva. Zadnje dejanje domače sezone se bo začelo v petek, 30. t. m. s prvo tekmo med SŽ Olimpijo in Sijem Acronijem Jesenicami.



Koledar DP se je moral prilagoditi mednarodni ligi, v kateri sta nastopala oba najboljša slovenska kluba. Če bi se oba uvrstila v finale alpske lige, bi ta serija štela tudi za DP, tako pa morajo zdaj hokejisti odigrati še tekme za domači naslov.



Prednost domačega ledu bodo imeli sveži prvaki alpske lige Ljubljančani. Ti bodo Jeseničane gostili 30. t. m., po prostem koncu tedna bo naslednja tekma v ponedeljek, 3. maja na Jesenicah, tretja pa potem 5. maja spet v Ljubljani.



V finalu bosta moštvi igrali na tri zmage. Če finale po treh tekmah še ne bo končan, bosta morebitni četrta in peta tekma v petek, 7. maja na Jesenicah in v ponedeljek, 10. maja v dvorani Tivoli.



S finalom se bo DP nadaljevalo in končalo po večmesečni prekinitvi. Polfinale so namreč klubi končali že januarja, takrat je jeseniška zasedba v dveh tekmah s 4:3 in 5:0 premagala Triglav, medtem ko je bila SŽ Olimpija boljša od Slavije Junior s 4:0 in 8:1.

