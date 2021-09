SŽ Olimpija je šestkrat zatresla mrežo Bolzana

Hokejisti SŽ Olimpije so dvoboju 3. kola ICEHL v gosteh premagali Bolzano s 6:2 (1:0, 2:1, 3:1). Ljubljanski hokejisti so se v prvih dveh kolih najvišje ravni regionalnega tekmovanja predstavili v lepi luči. Danes pa so se podali na gostovanje v Bolzano, kjer je nekoč igral kapetan zeleno-belih. Južnotirolska ekipa je v prejšnjem krogu presenetljivo gladko v gosteh s 3:0 premagala Salzburg, danes pa je bila nemočna.Scenarij na začetku današnje tekme je bil podoben kot na prvi za Ljubljančane pred tednom dni v Innsbrucku. Takrat so gostitelje presenetili s hitrim vodstvom, v Bolzanu pa bili gostje tisti, ki so prvi zadeli.je že v tretji minuti poskrbel za prednost 1:0, gostiteljem pa kljub pritiskom ni uspelo premagativ vratih zmajev. Ti so tako prvo tretjino tesno dobili, nato pa vodstvo hitro povišali, ko je bil v 25. minuti uspešen, 40 sekund pred koncem druge tretjine pa je zadel še. Simšič je s svojim drugim zadetkom na tekmi še izboljšal izhodišče SŽ Olimpije, njihovo zmago pa sta potrdilain Mušič.Naslednja tekma čaka Ljubljančane v nedeljo ob 18. uri, ko bodo v dvorani Tivoli gostili ekipo Black Wings LInz.