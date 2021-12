SŽ Olimpija je v zadnjih minutah zapravila tesno prednost

Hokejisti SŽ Olimpije so v dvoboju 31. kola ICEHL izgubili s Pustertalom z 2:3 (0:1, 2:0, 0:2). Prvi medsebojni obračun so v Tivoliju oktobra dobili s 5:3, danes pa so v zadnjih minutah zapravili tesno vodstvo in klonili.

Začetek uvodne tretjine je pripadel Ljubljančanom, a ni bilo pravega zaključnega strela. Ko pa so domači vzpostavili ravnotežje, so odbiti plošček tudi hitro spravili za hrbet Paava Hölsäja. Gostje so imeli sicer ob koncu tretjine kar dobro minuto in pol na ledu dva igralca več, a niso zadeli.

Zato pa je že po 20 sekundah nadaljevanja s strelom od daleč Aleksandar Magovac presenetil vratarja Joshuo Sholla. Pred iztekom druge tretine so Ljubljančani prišli tudi do vodstva, ko je napako v obrambi Pustertala po natančni podaji Jake Sodje kaznoval kapetan Žiga Pance z učinkovitim strelom pod prečko.

Kazen v 59. minuti

A dvoboj le ni imel srečnega konca za zeleno-bele. V zadnji tretjini so se preveč posvečali branjenju minimalnega vodstva in kazen je prišla ob koncu tekme, na kateri so gostitelji sprožili kar 44 strelov. V dobri minuti so sestavili dve nevarni akciji in še dvakrat premagali Hölsäja. V zadnji minuti gostom ni pomagala niti igra brez vratarja.

V torek bodo ljubljanski hokejisti opravili zadnje gostovanje v seriji petih. Še drugič v devetih dneh bodo šli v Beljak, potem pa jih v četrtek čaka še zadnja letošnja domača tekma, ko bodo gostili prvake iz Celovca.