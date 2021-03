SŽ Olimpija med tremi kandidati za vstop k avstrijski eliti

Sreda bo očitno pri nas tudi hokejska, vse bi bilo seveda še kako drugače, če bi se gledalci lahko vrnili na tribune in zvečer v Tivoliju pospremili tradicionalni derbi Olimpije in Jesenic, zdaj dveh prvouvrščenih moštev na lestvici alpske lige. Zmaji so si tudi že teoretično zagotovili nastop v končnici, železarji so tik pred njenimi vstopnimi vrati. Blizu teh, in sicer glede vizuma za najvišji regionalni hokejski razred (ICEHL), pa je ljubljanski klub. Že dolgo v Tivoliju pripravljajo projekt vstopa v razširjeno avstrijsko prvenstvo, v katerem sta nekoč nastopala nekdanje kluba iz Ljubljane in z Jesenic, zdaj pa je očitno napočil čas, da bi bila Slovenija spet na izbranem regionalnem hokejskem zemljevidu.



V sredo, v duhu novih razmer pač po spletu, bo tako letno zasedanje skupščine ICEHL. In kot je poudaril Jochen Pildner Steinburg v posebnem pogovoru za Kleine Zeitung, največji dnevnik zveznih dežel Štajerske in Koroške, bodo udeleženci posebno pozornost na skupščini namenili kandidaturam za vstop v tekmovanje. "Popolne kandidature z vsemi zahtevami so vložili štirje klubi: Olimpija, Brunico, Feldkich in EHV Linz. Napovedal jo je tudi Znojmo, pa je v takšni obliki ni oddal, zato ga v sredo ne bomo obravnavali," je poudaril omenjeni funkcionar, toda po objavi pogovora so v Linzu umaknili kandidaturo, ker niso dobili zagotovila treh pomembnih pokroviteljev. Tako zdaj kandidirajo za vstop le Olimpija, Brunico in Feldkirch in tako nikakor ni več nemogoče, da bi ligo s sedanjih enajstih moštev v naslednji sezoni razširili na 14.

