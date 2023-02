SŽ Olimpija se je v gosteh oddolžila Vorarlbergu

Hokejisti SŽ Olimpije so v dvoboju 50. kola ICEHL v gosteh premagali Vorarlberg s 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

Ljubljančani so že pred tedni izgubili realne možnosti za preboj na deseto mesto, ohranili so sicer nekaj minimalnih teoretičnih, a so tudi sami že precej pred koncem pomladili ekipo. V zadnjih tekmah tako igrajo brez večine tujcev in s številnimi mladimi igralci, priložnost dobiva tudi njen mladi vratar Luka Kolin, ki pa je tokrat – po porazu z 2:8 proti Fehervarju pred dnevi – ostal na klopi, branil je Žan Us.

Danes so zeleno-beli igrali z zadnjo ekipo lige in po začetnem zaostanku poskrbeli za minimalno zmago in se tekmecem iz Feldkircha oddolžili za januarski spodrsljaj v Tivoliju, ko so izgubili z 0:4. Zmago so si zagotovili v drugi tretjini, ko sta v razmaku štirih minut zadela Kristjan in Mark Čepon. Prednost so nato Ljubljančani v zadnji tretjini še povišali, za tretji gol na tekmi je poskrbel Kristjan Čepon.

Us je imel sicer kar nekaj dela, na koncu je zbral 32 obramb. Ekipa iz Feldkircha pa je zadnje tri minute igrala brez vratarja Davida Madlenerja pri poskusu znižanja izida. To ji je sicer tudi uspelo, a šele 16 sekund pred koncem, tako da preobrata ni bilo.

Na lestvici ima ljubljanska ekipa zdaj 40 točk, Pioneers Vorlarlberg na zadnjem pa 33. Do konca rednega dela in s tem do konca sezone v ligi ICEHL zeleno-belim ostajajo še tri tekme; naslednja bo v torek doma proti drugouvrščenemu Salzburgu.