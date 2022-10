SŽ Olimpija tudi za slovo od lige prvakov praznih rok

Hokejisti SŽ Olimpije so izgubili tudi šesto tekmo v ligi prvakov (CHL). Tokrat so morali Ljubljančani še drugič zapored priznati premoč favoriziranim igralcem švicarskega kluba Zug, ki so bili na domačem ledu boljši s 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).

Gostitelji so tudi v povratnem dvoboju upravičili vlogo favoritov. Z goloma Slovaka Petra Cehlarika (v 4. minuti) in Švicarja Daria Simiona (6.) so uvodno tretjino dobili z 2:0, na začetku druge tretjine pa so vodili že z 3:0, ko je v polno zadel Američan Brian O'Neill (24.). V 27. minuti je Tadej Čimžar znižal na 1:3, toda že štiri minute pozneje so Švicarji po drugem Cehlarikovem zadetku spet ušli za tri gole.

Slabih pet minut pred koncem tekme je Kanadčan Joseph Garreffa približal SŽ Olimpijo na dva gola zaostanka. Trener Mitja Šivic je ob koncu poskusil s šestim igralcem v polju namesto vratarja Žana Usa, kar je izkoristil Šved Carl Klingberg in z zadetkom v prazno mrežo postavil končni izid.

SŽ Olimpija se tako od CHL poslavlja brez točke, Zug (17) pa si je napredovanje zagotovil kot vodilni klub skupine B, iz katere ostaja v igri tudi drugouvrščeni Wolfsburg (13), ki je tokrat s 5:4 (1:3, 3:1, 1:0) premagal TPS Turku.