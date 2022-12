SŽ Olimpija uspešna še drugič zapored v ICEHL

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi ICEHL premagali Brunico s 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). Potem ko so se za daljši čas znašli v igralski in rezultatski krizi, so na zadnjih nastopih nakazali dvig krivulje. V prejšnjem kolu so ugnali Beljačane, danes pa so le izkoristili priložnost, da bi dosegli dve zmagi zaporedoma, kar jim ni uspelo že od druge polovice oktobra.

Za dodaten motiv pred tekmo je bil dovolj spomin na prejšnji medsebojni obračun v Tivoliju pred petimi tedni. Takrat je južnotirolska ekipa dodobra kaznovala zelo slab večer gostiteljev in jim s 7:0 zadala najhujši poraz v sezoni. Ljubljančani so v tretji letošnji medsebojni tekmi lovili sploh prvo zmago.

Začetek je bil odličen. Mladi Miha Beričič je namreč izkoristil že prvo akcijo domačih in po 38 sekundah popeljal Olimpijo v vodstvo. V drugi tretjini so na polovici tekme izkoristili tudi prednost igralca več na ledu, na pravem mestu je bil Rok Kapel in premagal Joshuo Sholla. Začetek zadnje tretjine je bil podobno učinkovit kot v prvi, Kapel je svoj drugi gol na tekmi za vodstvo s 3:1 dosegel po pičlih 25 sekundah igre. končni rezultat sta postavila Joseph Garreffa v 48. minuti in Jaka Sodja v 60.

Naslednja tekma bo v nedeljo, ko bodo Ljubljančani gostovali v Celovcu.