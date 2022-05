SŽ Olimpija v hokejski ligi prvakov

Dan pred začetkom svetovnega prvenstva skupine B v hokeju je sredi Tivolija kot strela z jasnega udarila odmevna novica in razveselila Olimpijino moštvo kot tudi njegove privržence: v novi sezoni bodo zmaji nastopili v ligi prvakov! To bo obenem sploh prvi nastop slovenskega moštva v tem tekmovanju, spomini uhajajo na dobo izpred dveh desetletij in več, ko so Jeseničani in Ljubljančani nastopali v tedanjem pokalu prvakov.

Zdaj pa je SŽ Olimpija naknadno prejela posebno povabilo, potem ko je bilo jasno, da HK Donbas Donjeck zaradi tragičnih vojnih razmer v Ukrajini ne bo mogel nastopiti v tem tekmovanju.

»Vojno dejanje proti Ukrajini je tragedija in nepredstavljivo je, kakšno trpljenje povzroča ukrajinskemu ljudstvu. Seveda je razumljivo, da Donjeck v takih okoliščinah ne more sodelovati v sezoni 2022/23 v CHL,« so v sporočilu za javnost zapisali pri upravnem odboru lige, pri ljubljanskem klubu pa so z navdušenjem sprejeli novico. »Nastopanje v CHL je bila naša velika želja in eden izmed zastavljenih ciljev. V pretekli sezoni smo s svojim delom potrdili, da Ljubljana ni le glavno mesto Slovenije, ampak tudi hokejsko mesto,« je poudaril predsednik kluba Miha Butara.

Sezona v ligi prvakov traja od 1. septembra 2022 do 18. februarja 2023, nastopilo pa bo 26 moštev. Naslov brani švedski klub Rögle iz Ängelholma.