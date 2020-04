Tadej Čimžar novi član SŽ Olimpije

Ljubljana – Hokejiste SŽ Olimpije je okrepil slovenski reprezentant Tadej Čimžar, ki je nazadnje igral za poljske Katovice.



»Zadovoljen sem, da prihajam v Tivoli in da bom oblekel zeleni dres. Vodstvo kluba me je prepričalo s predstavljeno vizijo in cilji moštva. Večino fantov že poznam in upam, da se bomo čim prej uigrali, se ujeli kot ekipa in stopili na zmagovalno pot,« je ob podpisu pogodbe povedal Tadej Čimžar.



Osemindvajsetletni hokejist, ki igra na mestu centralnega napadalca, je kariero začel pri Triglavu, bil je član izbrane vrste do 18 in 20, v dresu članske reprezentanco pa je nastopil na lanskem svetovnem prvenstvu v Kazahstanu. Pred odhodom na Poljsko je bil član Sija Acronija Jesenic.