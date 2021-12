Tadeju Čimžarju in Mihi Zajcu 10 tekem prepovedi in 3000 evrov kazni

Zaplet na nedeljski hokejski tekmi med domačim VSV iz Beljaka in SŽ Olimpijo je dobil svoj epilog. Potem ko so iz vodstva beljaškega kluba opozorili na rasističen napad Olimpijinih hokejistov Tadeja Čimžarja in Mihe Zajca na njihovega igralca Dereka Joslina in zahtevali preiskavo dogodka, so se v vodstvu ICEHL temeljito lotili primera in se odločili takole: Čimžar in Zajc ne smeta igrati na 10 tekmah ICEHL, ob tem vsakomur med njima sledi denarna kazen 3000 evrov.

V obrazložitvi so v vodstvu tekmovanja zapisali, da sta se oba igralca vedla rasistično, v ligi pa so jasno zapisali, da z načeli akcije »United By Passion« stavijo na spoštovanje, strpnost, športni boj in moštveni duh tudi zunaj igrišča. Rasistične poteze pa so v vsakem primeru nesprejemljive in nedopustne.

V dopoldanskih urah so sicer iz ljubljanskega kluba poslali sporočilo za javnost. v katerem so zapisali, da je obnašanje obeh igralcev posledica grobosti in prekrška tekmeca, nikakor pa poteze Ljubljančanov niso bile povezane z rasizmom, ki ga obsojajo tudi v Tivoliju.