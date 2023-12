Takšnega sprejema nekoč ni doživel niti Tito

V nadaljevanju preberite:

Zadnje novice s hokejskih Jesenic razkrivajo zaplet v vodenju kluba, saj je odstpil direktor Anže Pogačar. Obenem pa smo lahlo v režiji športnega zanesenjaka Braneta Jeršina in Gornjesavskega muzeja lahko spremljali lep dogodek o 75 letih organziranega hokeja na Jesenicah. Kdo je tisti prvi mož, ki je položil temeljni kamen veliki športni zgodbi? Kdo je šel po znanje na Češko in Slovaško in kateri Slovak se je posebej zapisal v zgodovino Jesenic? Kakšni so spomini nekdanjih kapetanov in zakaj bo Miha Rebolj ob tem koncu tedna v Pragi?