Takšni risi ne bi ujeli majskega plena

Alarm! Pri priči smo ga zaznali ob koncu tridnevnega mednarodnega hokejskega turnirja v dvorani Podmežakla, na katerem slovenski risi niso ujeli niti enega plena. Boljši so bili Avstrijci, Francozi in predvsem odlični Belorusi, zmagovalci tridnevnega merjenja moči. Zato ob prihodu med novinarje najprej ni skrival razočaranja kapetan Anže Kuralt, nakar je še – precej bolj ostro, kot smo ga vajeni – o igri izbranega moštva spregovoril selektor Matjaž Kopitar.

Na dlani je, da novembrski turnir še ne prinaša usodnih premikov, iz tekmovalnega zornega kota je bil krepko bolj boleč avgustovski spodrsljaj v olimpijskih kvalifikacijah, precej bolj podčrtan kot ta jeseniški turnir bo kajpak tudi boj risov za vrnitev med svetovno elito, maja prihodnje leto. Na domačem tivolskem ledu se bodo pognali za vizumom svetovnega prvenstva 2023, to bo v St. Peterburgu.

In med petimi tivolskimi tekmeci bodo tudi Avstrijci in Francozi, ki so bili tokrat na Jesenicah boljši od naše izbrane vrste. In ob spoznanju, da je njihova reprezentanca med letoma 2008 in 2019 neprekinjeno igrala v najvišjem svetovnem razredu, je na dlani, da bo Francija pomladi proti Sloveniji favorit!

Selektor Matjaž Kopitar je bil nad prikazanim razočaran. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Zdaj vidimo, kako je z razširjeno avstrijsko ligo oz. sedanjo ICEHL. Iz nje smo tokrat črpali večino igralcev, pa niso bili kos tekmecem iz Francije in predvsem Belorusije. Proti slednji so bili tako nemočni, da to ni bilo gledljivo,« ni skrival razočaranja najodgovornejši mož na slovenski reprezentančni sceni, v preteklosti režiser tako odmevnih podvigov kot tudi porazov. Med vrsticami se je spraševal celo o svoji prihodnosti, obenem je napovedal tudi zamenjave v kadru na ledu. Razumljivo je seveda, da bo pomladi pričakoval delež tistih naših najbolj cenjenih igralcev, denimo iz nemškega prvenstva Roberta Saboliča, Žige Jegliča, Mihe Verliča in Jana Urbasa. Jan Muršak (Göteborg) se je od risov poslovil že pred časom, pri prvem slovenskem zvezdniku z ledenih ploskev Anžetu Kopitarju (Los Angeles) pa seveda še zdaleč ni jasno, kako bo glede uvrstitve v končnico NHL ...

Niso več najmlajši

»Toda obenem moramo vedeti, da tudi tisti, ki smo jih tu pogrešali, niso več najmlajši. Obenem številni med temi igralci, ki so se predstavili na Jesenicah, še zdaleč niso več mladi,« je bil realen selektor, se obrnil tudi k novinarjem in domači hokejski javnosti: »Vi se trudite, slišim in berem, kako se bomo pomladi borili za uvrstitev med najboljše, toda to, kar sem videl tu, je daleč od te skupine A.« Sicer je bila pri naši reprezentanci prav moteča neučinkovitost, v treh nastopih so risi skupaj zadeli le trikrat. Najsvetlejši točki pripadata vratarjema, novincu Valu Usniku in slovenski št. 1 Žanu Usu, ki pa se mu zdaj podaljški že prikazujejo kot nočna mora: pri Olimpiji je prejel gol v vseh treh v sezoni, zdaj pa še pri reprezentanci, ko ga je mojstrsko ugnal novi avstrijski dragulj, 17-letni Marco Kasper.

Tudi Gregor Koblar je bil proti Belorusom brez moči. FOTO: Leon Vidic/Delo

Belorusija, reprezentanca s polovico igralcev iz prestižne KHL, je osvojila 1. mesto na turnirju. Naslednji preizkus bo za rise februarja, predvidoma na turnirju v Celovcu.