Tampa Bay še korak od Stanleyjevega pokala

Ljubljana

Trenutek odločitev, takole sta se petega gola in zmage veselila hokejista Tampe Bay Yanni Gourde (levo) in Patrick Maroon. FOTO: Perry Nelson/USA TODAY Sports.

- Hokejisti Tampa Bay Lightning so le še eno zmago oddaljeni od svojega drugega naslova prvakov lige NHL v zgodovini. V karantenskem mehurčku v Edmontonu v Kanadi so v velikem finalu za Stanleyjev v četrto tekmi po podaljšku s 5:4 premagali Dallas ter so v zmagah v prednosti s 3:1.Dallas je dvakrat vodil, a tudi dvakrat zapravil vodstvo.Teksaški hokejisti so zelo dobro začeli uvodno tretjino. Vendar Tampa ni popuščala do konca. Za prvo vodstvo zvezd sta zadelainv osmi in 19. minuti tekme. Zgolj 33 sekund pred koncem tretjine pa se je Tampa vrnila z golom, ki je ob moštveni premoči na ledu na začetku druge tretjine poskrbel za prvo izenačenje na tekmi (2:2).V drugi tretjini se je nadaljevala igra mačke z mišjo.je v 29. minuti zadel za novo vodstvo Dallasa 3:2, deset minut kasneje pa jeob igralcu več na ledu poskrbel za drugo izenačenje (3:3).Tampa je prvič prevzela vodstvo šele v 47. minuti, ko je v polno zadel. Dallas se je vrnil in še za nekaj minut preložil poraz. Pavelski je dosegel drugi zadetek na tekmi v 52. minuti za poravnan izid 4:4 in podaljšek.Ta pa je bil voda na mlin floridske zasedbe, ki je bila boljša ob »power playu«.je v sedmi minuti podaljška zadel za 5:4 in tretjo zmago Tampe v velikem finalu lige NHL.Po 16 letih, prvič so Floridčani osvojili Stanleyjev pokal v sezoni 2003/04, le še ena zmaga loči strele od drugega naslova.»Dobro smo se branili in nismo popuščali. Vsako priložnost smo skušali izkoristiti ter vedno znali stopiti na plin,« je bil po tekmi zadovoljen Killorn. Izkazal se je tudi vratar, ki je ustavil 26 strelov. Vratar Dallasaje vpisal 30 obramb.Strele so na četrti tekmi finala lige NHL pogrešale pomoč kapetana, ki je na prejšnji tekmi zaigral prvič po letošnjem februarju, a po operaciji še ni v celoti pripravljen. Bojijo se, da je obnovil poškodbo.Dallas se je znašel pred misijo nemogoče. Kako se vrniti iz brezna, po zaostanku dveh zmag. Prvi in za zdaj zadnji naslov so osvojili leta 1999.Od vpeljave tekmovalnega formata na štiri zmage se je le enkrat zgodilo, da bi moštvo nadoknadilo takšen zaostanek, 33-krat je ekipa, ki je vodila s 3:1 v zmagah, tudi osvojila hokejski sveti gral.