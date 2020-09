Tampa osvojila Stanleyjev pokal

Edmonton - Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning so drugič v svoji zgodovini osvojili najbolj prestižno lovoriko v hokejskem svetu – Stanleyjev pokal. Tokrat v prav nenavadni sezoni, ki jo je pandemija koronavirusa prekinila sredi marca, takrat so zadnji nastop imeli prav igralci Los Angelesa z našim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem, nakar so tekme nadaljevali sredi poletja ter končnico izvedli le na dveh kanadskih prizoriščih brez gledalcev v dvoranah, v Edmontonu in Torontu.



Toda moštva iz domovine hokejske igre vnovič ni bilo med najboljšimi onstran Atlantika. Zadnji naslov tej deželi prinesli Montreal Canadiens leta 1993, sicer s 24 lovorikami najuspešnejši v zgodovini NHL. Zdaj pa je drugič na vrhu Tampa, hokejsko še zdaleč ne tako prepoznavna kot omenjeni Montreal, a s čvrsto in uigrano zasedbo povsem zasluženo na vrhu. Na zadnji tekmi finala proti Dallasu se je veselila zmage z 2:0 (1:0, 1:0; Point, Coleman), v seriji je tako osvojila naslov s skupnim izidom 4:2, pred tem je v letošnji končnici ugnala Columbus, Boston in New York Islanders.