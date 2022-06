Tampa se ne bo zlahka odrekla najtežji lovoriki

Potem ko so hokejisti Colorada Avalanche v finalu zahodne konference NHL pometli z Edmonton Oilers s :0 v zmagah, se na zahodu nadaljuje neizprosten boj. Dvakratni branilci Stanleyjevega pokala se ne bodo zlahka odrekli najtežji lovoriki (15,6 kg). Na četrti tekmi konferenčnega finala so s 4:1 premagali New York Rangers in serijo izenačili na 2:2.

Za moštvo s Floride so zadeli Pat Maroon, Nikita Kučerov, kapetan Steven Stamkos in Ondrej Palat, za Newyorčane je častni gol za 1:3 dosegel Artemi Panarin. V noči na petek bo tekma številka 5 v Madison Square Gardnu.

Tampa se je veselila zadnjega zadetka Ondreja Palata. FOTO: Kim Klement/USA Today Sports

Strele so potrebovale nekaj časa, da so ujele svetlobno hitrost, s katero so lani in predlani pokorile konkurenco. Po dveh porazih so dosegle dve domači zmagi. »Uresničujemo, kar smo načrtovali. Nadzorujemo plošček in kaznujemo njihove napake, ob tem pa dobro izgledamo,« je bil zadovoljen branilec Victor Hedman. Češki napadalec Palat je imel gol in dve podaji, vratar Andrej Vasilevski je ubranil 34 strelov.

»Povečali smo ritem igre in igramo enostavno,« je recept za zmago pojasnil Maroon, ki je zadel že po 2 minutah in 38 sekundah. Želi postati edini aktivni igralec v NHL s štirimi naslovi prvaka.

Prvič po letu 1991 (Boston vs. Pittsburgh) se je zgodilo, da je domače moštvo dobilo prve štiri tekme v konferenčnem finalu.