Tampa sosedom pokazala, kdo je prvak

Ekipa Colorado Avalanche je v drugem krogu končnice severnoameriške hokejske lige NHL St. Louis Blues po podaljšku premagala s 3:2 in v polfinalu zahodnega dela povedla z 1:0 v zmagah. Tak je izid tudi v enem od dvobojev na vzhodnem delu lige, kjer so branilci naslova Tampe Bay Lightning s 4:1 v gosteh ugnali Florido Panthers ter povedli z 1:0.

Rus Nikita Kučerov in Corey Perry sta dala po en gol in podajo za dvakratne zaporedne prvake NHL. Po dveh tretjinah je bil izid še izenačen 1:1, nato pa je Pierre-Edouard Bellemare dosegel gol sredi četrte minute zadnjega dela po strelu iz zapestja, ko je odbiti plošček po strelu Perryja spravil v mrežo.

Anthony Duclair je dosegel edini gol za domače, vratar Sergej Bobrovski pa je ubranil 32 strelov za panterje, ki so osvojili predsedniški pokal za najboljšo ekipo rednega dela sezone. A so se že na prvi tekmi dvoboja s prvaki znašli v zaostanku, čeprav so igrali pred domačimi gledalci, kot bo tudi na drugi tekmi v noči na petek po slovenskem času.

Duclair je v začetku petnajste minute domače povedel v vodstvo. Perry je dobre tri minute in pol pred koncem drugega dela izenačil, Kučerov je povišal vodstvo na 3:1 štiri minite pred koncem dvoboja. Le 48 sekund pozneje je končni izid postavil Ross Colton. Vsi omenjeni trije goli gostov so bili doseženi ob številčni premoči na ledu.

Pet golov je padlo tudi na v Denverju, le da so se zmage veselili domači gledalci, ko je Josh Manson odločil dvoboj po osmih minutah in dveh sekundah dodatnega dela igre. Plošček je poslal v mrežo pod prečko in nad ramo vratarja tekmecev Jordana Binningtona, ki je zbral kar 51 obramb.

Ryan O'Reilly je St. Louis povedel v vodstvo sredi sedme minute tekme, z edinima goloma v drugi tretjini sta prednost Coloradu zagotovila Valerij Nikuškin in Samuel Girard. Jordan Kyrou je izenačil na 2:2 za Blues tri minute in 14 sekund pred koncem zadnje tretjine. Vratar Darcy Kuemper, ki je zaustavil 23 strelov, je nato do konca ostal nepremagan.

Izida, konferenčni polfinale: vzhodna konferenca: Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1:4 (Tampa vodi z 1:0 v zmagah) - zahodna konferenca: Colorado Avalanche - St. Louis Blues 3:2 (podaljšek) (Colorado Avalanche vodi z 1:0 v zmagah)