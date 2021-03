Tampa z 18. zmago sezone skočila na vrh lige

Vratar Tampe Andrej Vasiljevski je ustavil 20 izmed 23 strelov na svoj gol. FOTO: Jonathan Daniel/AFP



Šesta zaporedna zmaga Caroline

Rezultati lige NHL

Standings provided by SofaScore LiveScore

Aktualni prvaki lige NHL Tampa Bay Lightning meljejo naprej. Tokrat so v gosteh po podaljšku premagali Detroit s 4:3 in imajo najboljši izkupiček v ligi.Strele so vknjižile najmanj točko na zadnjih devetih tekmah, pri čemer so zmagale na osmih od zadnjih desetih tekmah. Vse to jih je pripeljalo do tega, da so na 24. tekmi sezone vpisale že osemnajsto zmago in se z 38 točkami izenačile s Torontom, a imajo večji odstotek zmag.Tekma z Detroitom je bila zelo izenačena. Domačini so povedli že v četrti minuti, ko je z igralcem več zadelTampa je odgovorila z zadetkoma med 13. in 14. minuto. Izenačil je, 25 sekund kasneje pa je bil za prvo vodstvo gostov natančen šeDruga tretjina je bila povsem v znamenju Detroita, ki je z goloma(27.) in(30.) povedel še drugič na tekmi.Branilcem naslova je podaljšek priigral Erik Cernak, ki je v 50. minuti z desne strani s strelom med nogama premagalGostje so tekmo odločili v tretji minuti podaljška, ko jez desne strani podal na drugo vratnico, tja pa je pridrsalin zadel za zmago.»Hokejisti Detroita niso igrali že pet dni in so čakali na nas. Danes so bili boljši, zlasti v drugi tretjini, vendar pa smo se v zadnji tretjini vrnili,« je bil vesel branilecV odlični formi je tudi Carolina, ki je na domačem ledu po podaljšku premagala Nashville s 3:2.Carolina je s tem dosegla šesto zaporedno zmago, s skupno 37 točkami pa je drugo najboljše moštvo centralne divizije in tretje najboljše v ligi.Gostitelji so morali na domači tekmi pokazati veliko borbenosti, saj so prejeli prva gola. Za Nashville sta v drugi tretjini zadela(22.)in(34.) in poskrbela za vodstvo z 2:0.A gostje so si nato privoščili preveč izključitev, kar so hokejisti Caroline izkoristili z dvema power-play goloma. Izid je znižalv 35. minuti, izenačil pav 38. minuti.O zmagovalcu je odločal podaljšek, v katerem je 34,9 sekunde pred koncem z leve strani zadel Jordan Staal in domači so se veselili zmage.Pittsburgh Penguins : New York Rangers 4:2Carolina Hurricanes : Nashville Predators 3:2 *po podaljškuColumbus Blue Jackets : Florida Panthers 2:4New York Islanders : Boston Bruins 2:1 *po kazenskih strelihPhiladelphia Flyers : Buffalo Sabres 5:4Toronto Maple Leafs : Winnipeg Jets 3:4Washington Capitals : New Jersey Devils 5:4 *po podaljškuDetroit Red Wings : Tampa Bay Lightning 3:4 *po podaljškuDallas Stars : Chicago Blackhawks 6:1