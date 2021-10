Tarasenko in Husso podaljšala niz porazov kraljev

Po tem, ko so sezono začeli z visoko zmago nad Vegas Golden Knights (6:2) in hat-trickom Anžeta Kopitarja, so Los Angeles Kings izgubili že peto tekmo v nizu. Na drugem zaporednem obračunu v dveh dneh so bili od kraljev boljši St. Louis Blues, ki so pred dvema dnevoma slavili s 7:3, tokrat pa s 3:0. Vladimir Tarasenko je dosegel dva gola, Ville Husso (34 obramb) pa je prvič v karieri ohranil svojo mrežo nedotaknjeno na prvi tekmi, ki jo je Finec v sezoni začel med vratnicama. St. Louis je pet zmag nanizal prvič v zgodovini franšize. Jonathan Quick je zbral 32 obramb v vratih kraljev.

Golov v prvih dveh tretjinah ni bilo, nato pa je Tarasenko zablestel z izjemno potezo po dobrih treh minutah igre v zadnji tretjini, ko je po podaji Toryja Kruga prodrl mimo Mikeyja Andersona in zadel iz zapestja v zgornji kot vrat. Pri golu za 2:0 ga je našel Ivan Barbašev, Tarasenko pa je po dolgem času, natančneje po februarju 2019, dosegel več kot en gol na tekmi in bil deležen glasnih vzklikov: »Vladi, Vladi, Vladi!« Končni izid je s strelom v prazno mrežo postavil David Perron, ki je na zadnjih treh tekmah dosegel kar šest golov.

Kraljem je tudi tokrat grozil visok poraz, saj so Blues v prvih sedmih minutah proti Quicku poslali že deset strelov, preden je Kopitarju in soigralcem uspelo odgovoriti s svojim prvim udarcem na vrata Hussa. Po prvi tretjini je razmerje v strelih znašalo 18:7, a se je nato vse skupaj obrnilo na glavo v drugi tretjini (3:11). Po tem, ko se je v grozljivem naletu na obračunu z Dallasom poškodoval Drew Doughty, je poškodovan tekmo s St. Louisom zapustil še en branilec, Sean Walker, ki je grdo padel na koleno in se ni več vrnil na led. Kings v naslednjem kolu gostijo Winnipeg Jets.

Buffalo s petardo nad prvake

Izid večera prav gotovo beležijo Buffalo Sabres, ki so s kar 5:1 odpravili branilce naslova Tampa Bay Lightning. Sabres, v minulih sezonah praviloma ena najslabših ekip lige, so novo sezono začeli izvrstno in z goloma Viktorja Olofssona ter 35 obrambami Craiga Andersona visoko ugnali dvakratne zaporedne prvake. Robert Hagg je prispeval gol in podajo, Tage Thompson pa dve podaji – zadela sta še Drake Caggiula in Vinnie Hinostroza za prvo zmago na osmih dvobojih s Tampo. Buffalo se v domači dvorani letos ponaša z izkupičkom 4-1-0.

»Za nami ni veliko dela, zato smo še povsem v nastajanju. A nocoj je to, jasno, še en večer, ki nam lahko služi kot dokaz, kaj nam lahko uspe. Jedro fantov, jedro starejših fantov, je resnično, resnično ključno pri tem. Craig je bil fenomenalen. Bil je izvrsten. Vodja je,« je dejal trener Buffala Don Granato. 40-letni Anderson je na zadnjih štirih tekmah, ki jih je začel v prvi postavi, zbral tri zmage in se ponaša s 94,4-odstotno uspešnostjo branjenja. Za Lightning je edini gol na tekmi prispeval Alex Killorn. V vratih Bliskov, ki so izgubili prvo gostujočo tekmo sezone, je debitant Brian Elliott ustavil 20 strelov.

Ponedeljkovi izidi:

St. Louis Blues : Los Angeles Kings 3:0

(Anže Kopitar brez točke v 20:26 minute za Los Angeles.)

Buffalo Sabres : Tampa Bay Lightning 5:1

Carolina Hurricanes : Toronto Maple Leafs 4:1

Columbus Blue Jackets : Dallas Stars 4:1

Florida Panthers : Arizona Coyotes 5:3

New York Rangers : Calgary Flames 1:5

Ottawa Senators : Washington Capitals 5:7