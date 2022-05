Temperatura se stopnjuje, risi so ujeli drugi plen

Risi so se pričakovano v svojem tivolskem brlogu veselili še drugega plena med lovom na mikavno uvrstitev med najboljše na svetu. Tokrat so prav prepričljivo, z 9:1, ugnali Romunijo. Jutri imajo na prvenstvu prost dan, nato pa bo na sporedu v polni dvorani velika tekma z Madžarsko. Gre za derbi edinih dveh reprezentanc brez poraza doslej na tem SP skupine B.

Slovenija: Romunija 9:1 (1:1, 6:0, 2:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 1800, sodniki Holm (Šve), Piragić (Hrv), Kis Kiraly (Mad), Leermakers ((Niz). Strelci: 1:0 – Jeglič (Ograjenšek, Urbas, 9), 1:1 – Skačkov (Peter, Borisenko, 12), 2:1 – Verlič (Urbas, Jeglič, 24), 3:1 – Jeglič (Urbas, Pretnar, 25), 4:1 – Ograjenšek (Jeglič, Gregorc, 33), 5:1 – Maver (Tomaževič, Gregorc, 36), 6:1 – Verlič (Urbas, Jeglič, 40), 7:1 – Čimžar (Ograjenšek, 40), 8:1 – Tičar (44 – KS), 9:1 – Verlič (Pretnar, Urbas, 51). Streli na vrata: Slovenija 45, Romunija 15; kazenske minute: Slovenija 4, Romunija 2. Drugi izid – Madžarska: Litva 2:1 (1:0, 1:1, 0:0); vrstni red: Slovenija, Madžarska po 6 (2 tekmi), Litva 0 (2), J. Koreja, Romunija po 0 (1). Jutri: Romunija – J. Koreja (15.30).

Slovensko hokejsko občinstvo se počasi prebuja, toda vsaj v prvih dveh dneh prvenstva v Ljubljani še zdaleč ni doseglo vznesenosti in glasnosti madžarskih navijačev. Ti so v popoldanski predstavi svojih hokejistov proti Litovcem (2:1) spet poskrbeli za imenitno ozračje, navdušeni so bili tudi gostinci na ob tivolskih točilnih pultih ...

Ob koncu večera so zaploskali prepričljivi zmagi in začeli odštevati ure do petkovega večera in osrednje tekme prvenstva – Slovenija vs. Madžarska. Pestro bo na tribunah, na ledu pa bodo risi poskusili obdržati tradicijo uspehov na hokejskih tekmah z vzhodnimi sosedi.

Na začetku mučenje

Preteklost spopadov na ledeni ploskvi z Romunijo pa je krepko drugačna. Tekme risov proti tej reprezentanci v letih naše samostojnosti še zdaleč niso bile tako pogoste kot proti Madžarom, v oddaljeni preteklosti je čvrst medsebojni boj spremljal nekoč stalni članici drugega svetovnega razreda.

Slovenski hokejisti so staknili glave pred derbijem z Madžarsko. FOTO: Leon Vidic/Delo

Sloveniji je sinoči pripadla jasna vloga favorita, kot je razkrila tekma, pa so se uresničila predvidevanja selektorja Matjaža Kopitarja o tem, da Romuni le niso tako telesno močni kot Litovci. Resda so se risi v prvih dvajsetih minutah po obetavnih uvodnih minutah pozneje prav mučili. Na ledu ni bilo opaziti njihove prepoznavne energije, pogled na semafor je predstavljal razočaranje za domače občinstvo. Toda še bolj kot nad izidom (1:1) so bile tribune razočarane nad pretirano slabo povezano igro slovenskega moštva.

10:1 je Slovenija ugnala Romunija na SP skupine B leta 2007 v Ljubljani. Tokrat ji je za izenačenje dosežka zmanjkal gol.

Olajšanje v drugi tretjini

Nato pa je sledilo 20 minut povsem drugačne zgodbe, tiste, ki jo poznamo iz preteklosti, ko se risi odločno lotijo lova na plen in ga tudi pohrustajo. Nevarne in domiselne akcije so se vrstile, in sicer – spet pričakovano – v izvedbi udarne napadalne naveze Žiga Jeglič-Jan Urbas-Miha Verlič. Akterji te trojke so sinoči prispevali več kot polovico slovenskih golov.

Tekma je bila odločena po 2. tretjini, povsem brez skrbi pa ob tem drugem odmoru le ni šlo: zaradi poškodbe je vrata zapustil Gašper Krošelj. V zadnjih 20 minutah ga je zamenjal Matija Pintarič, seveda ostaja strah, da se pred velikim derbijem ne bi kaj zapletlo z našo št. 1.

Za najboljšega na tekmi so razglasili našega napadalca Žigo Jegliča, ki je po tekmi povedal: »Povsem drugače je bilo kot na prvi tekmi, čeprav nam na začetku proti Romuniji ni šlo vse po željah. Toda po prvi tretjini smo si ohladili glave, se zbrali in se nato s številnimi goli sprostili. Seveda pa ostajamo v nizkem štartu, pred nami je zelo zahtevna tekma z Madžarsko.«