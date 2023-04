Tesen poraz naših risov v Parizu

Slovenska hokejska reprezentanca v teh dneh nadaljuje priprave za svetovno prvenstvo (Riga in Tampere, od 12. do 28. maja), nocoj pa je prestala šesto pripravljalno tekmo doslej, obenem tudi najzahtevnejšo, ter izgubila proti domači Franciji s 3:4 (1:2, 1:1, 1:1; Čimžar, Verlič, Urbas).

To je bilo obenem tudi prvo daljše gostovanje risov v tem pripravljalnem obdobju, potem ko so igrali z Avstrijo v Beljaku, z Italijo dvakrat na Bledu ter s Poljsko dve tekmi v Mariboru. Tudi s francoskimi hokejisti sta na seznamu dve preizkušnji, in sicer v njihovem nacionalnem centru Cergy pri Parizu.

Francija ima sicer v zadnjem desetletju več izkušenj kot naša izbrana vrsta na prvenstvih najvišjega razreda, slovenska reprezentanca se ji bo želela oddolžiti za ta pripravljalni poraz dan pozneje, saj bo v soboto, že ob 16.30, še ena tekma. Seveda pa gre v teh dneh zgolj za uigravanje, med našimi risi pa po pričakovanju izstopa napadalna naveza iz nemškega prvenstva Žiga Jeglič-Miha Verlič-Jan Urbas. Ta trojica bo tudi v naslednji sezoni branila barve Bremerhavna, kluba z nemškega severa v najvišjem nacionalnem ligaškem razredu.