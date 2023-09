Tirolci iz Tivolija odnesli celoten plen

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 4. kola lige ICEHL izgubili z Innsbruckom z 1:2 (0:0, 1:1, 1:2). Ljubljanski hokejisti so zelo dobro začeli novo sezono. V prvih treh tekmah so po enkrat zmagali, zmagali po podaljšku in izgubili po podaljšku, tako da so bili pred tokratno tekmo na četrtem mestu z možnostjo skoka prav na vrh, če bi zmagali, saj bodo druge tekme tega kola v nedeljo. Na koncu se ni izšlo po željah, Innsbruck je tesno zmagal.

Na krilih dobrih predstav in razpoloženega vratarja Lukaša Horaka, na prejšnji tekmi je zbral 44 obramb, so zeleno-beli optimistično krenili v tekmo s tirolskimi tekmeci. A vsaj v prvi tretjini še niso mogli pokazati napadalnejše igre, tudi zaradi dveh zaporednih izključitev na začetku. A prednosti Innsbruck ni izkoristil, stresel je sicer okvir gola, Žiga Pance pa je z igralcem manj celo imel priložnost za gol. Po drugi strani pa niti domači niso izkoristili svojega power playa.

Druga tretjina je prinesla rahlo terensko premoč gostov, ki so imeli nekaj več strelov na gol. So pa nato domači prvi zadeli, mrtvilo pred goloma je prekinil Trevor Gooch v 26. minuti. Takrat je Aljaž Predan močno ustrelil z desne strani, vratar Evan Buitenhuijs je plošček le odbil predse, na pravem mestu pa je bil Gooch.

SŽ Olimpija – Innsbruck 1:2 (0:0, 1:1, 1:2) Dvorana Tivoli, 1160 gledalcev, sodniki Berneker, Soos (glavna), Martin, Muzsik. Strelci: 1:0 Gooch (Predan, 26.), 1:1 Shaw (Mackin, Krogsgaard, 40.), 1:2 Bär (Albano, 41.); kazenske minute: SŽ Olimpija 4, Innsbruck 8.

A prednosti zmajem ni uspelo zadržati do odmora. Potem ko so imeli pred koncem tretjine gostje še eno izključitev, ki je ostala neizkoriščena, je Innsbruck ob izenačenih močeh na ledu po protinapadu prišel do izenačenja le deset sekund pred odmorom.

Ta hladen tuš pa ni bil edini za domače, po nadaljevanju tekme so namreč, tudi zaradi odboja ploščka od enega ljubljanskih hokejistov, dobili še en gol, ko je bil le pol minute po začetku zadnje tretjine na pravem mestu pred vrati Lukas Bär.

Domači so tako lovili zaostanek, a neuspešno. Imeli so kar nekaj priložnosti, najprej ob novi kazni na strani Innsbrucka, ki so jo tri minute pred koncem združili še z menjavo vratarja s šestim igralcem v polju. A niti to ni pomagalo, Tirolci so se ubranili in odnesli vse točke iz Ljubljane, domačim pa zadali prvi poraz po rednem delu v sezoni.

Naslednjo tekmo v regionalnem tekmovanju bodo Ljubljančani igrali v torek, ko bodo gostovali pri Bolzanu.