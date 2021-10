Tirolci končali zmagoviti niz zmajev

SŽ Olimpija : Innsbruck 3:4 (1:0, 1:2, 1:1; 0:1) Dvorana Tivoli, gledalcev 1500, sodniki: Bulovec, Ofner (glavna), Nothegger, Puff.

Strelci: 1:0 – Pance (Simšič, Murphy, 13.), 1:1 – Huntebrinker (Feldner, Dostie, 21.), 2:1 – Mušič (Sodja, 25.), 2:2 – Ulmer (Magwood, 35.), 2:3 – Magwood (Huntebrinker, Dostie, 41.), 3:3 – Magovac (Zajc, Čimžar, 46.), 3:4 – Leavens (McGauley, 62.).

Kazenske minute: SŽ Olimpija 12; Innsbruck 10.

Zmaga železarjev

Jeseničani so v alpski ligi v podaljšku strli odpor Feldkircha z 2:1 (0:0, 0:1, 1:0; 1:0). Za Gorenjce je oba gola dosegel Erik Svetina, prvega za izenačenje v 49. minuti, zmagovitega pa v peti minuti dodatnega dela. Že jutri (18) bodo železarji gostili tudi Vipiteno.

Hokejisti SŽ Olimpije so doživeli boleč poraz v ICEHL, potem ko so pred svojimi navijači po podaljšku s 3:4 (1:0, 1:2, 1:1; 0:1) izgubili z Innsbruckom. Tako se je po treh uspehih končal zmagoviti niz Ljubljančanov, ki se tolažijo s točko.V izenačeni predstavi prvega dela so do prednosti prišli gostitelji, potem ko je v 13. minutilepo zaposlil kapetana, ki je s strelom pod prečko poskrbel za vodstvo. Na začetku drugega dela je sledila hladna prha, ko so gostje hitro izenačili. V 25. minuti je za najlepšo potezo tekme poskrbel izkušeni, ki je ušel v nasprotni napad, gostujoči vratarje zadrsal iz vrat, a ni bil dovolj hiter, dolgoletni slovenski reprezentant pa je plošček prek njega poslal v prazno mrežo.V drugi tretjini so imeli hokejisti Innsbrucka trikrat številčno prednost, izkoristili pa so eno, ko so v 35. minuti izenačili na 2:2. Takrat jespremenil smer ploščku pred golom in ugnal. Podobno kot v srednji tretjini je bil za zeleno-bele slab tudi začetek zadnje. Hitro so prejeli gol, izid na 3:3 pa so poravnali v 46. minuti, ko je bil ob številčni premoči uspešenz močnim strelom od daleč.Ker v rednem delu tekme ni bilo več zadetkov, je sledil podaljšek, v katerem jepo vsega 76 sekundah za končnih 4:3 premagal Usa, ki se je sicer izkazal s kar 42 obrambami.V nedeljo (17.30) bodo zmaji, ki so po petih kolih na lestvici tretji, gostovali na Dunaju.