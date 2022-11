Tirolci pod Rožnikom premočni za zmaje

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 21. kroga lige ICEHL izgubili z Innsbruckom z 2:4 (0:1, 2:2, 0:1). Potem ko so ljubljanski hokejisti v petek po preobratu v zadnji tretjini premagali Gradec, so bili danes blizu vsaj točki tudi v obračunu z ekipo z vrha lestvice. A nazadnje je bil Innsbruck boljši in Ljubljančani so na trojčku domačih tekem v tem tednu iztržili le eno zmago.

Scenarij v uvodnih tretjinah je bil danes podoben. Gostje so v prvi siloviti pritisnili in Žan Us, ki je tokrat dobil priložnost v vratih domačih, je imel veliko dela. Z izjemo uvodnega gola v osmi minuti ga je opravil dobro, v nadaljevanju tretjine pa so se dvignili tudi Ljubljančani in bili povsem enakovredni.

Tirolci so spretno branili minimalno prednost

A spet jih je spodrezal slab uvod v drugi tretjini, ko so zelo hitro dobili drugi zadetek. So pa nato tudi hitro zrežirali vrnitev, najprej je Chris Dodero zadel po protinapadu, pozneje pa so zeleno-beli stopnjevali ritem in po lepi akciji Josepha Gareffe in strelca Mihe Zajca izenačili. Ni pa jim uspelo neodločenega izida prenesti še v zadnji del, saj so hokejisti Innsbrucka Usa v 39. minuti presenetili s strelom od daleč za novo vodstvo.

V naslednjem krogu bodo ljubljanski hokejisti spet igrali doma, v sredo jih čaka obračun z beljaško ekipo VSV. FOTO: Jože Suhadolnik

Zadnja tretjina je minila v prizadevanjih domačih, ki so iskali novo izenačenje. A ga ni bilo, čeprav je bilo priložnosti kar nekaj. Spet tudi z igralcem več, samo v zadnjem delu dvakrat, a sta obe kazni gostov ostali neizkoriščeni.

Tirolci so spretno branili minimalno prednost in v zadnjih minutah stisnili domače pred njihov gol, tako da je Us lahko svoja vrata zapustil šele dobro minuto pred koncem. To pa je bilo premalo za kakšno izdelano akcijo za izenačenje, na drugi strani pa so se gostje dokopali do ploščka in pol minute pred koncem potrdili zmago. V naslednjem krogu bodo ljubljanski hokejisti spet igrali doma, v sredo jih čaka obračun z beljaško ekipo VSV.

SŽ Olimpija : Innsbruck 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) Dvorana Tivoli, gledalcev 900, sodniki: K. Nikolić, M. Nikolić (glavna), Miklič, Vaczi; strelci: 0:1 Shaw (Coulter, Jakubitzka, 8.), 0:2 Ulmer (Leavens, Helewka, 22.), 1:2 Dodero (K. Čepon, Kapel, 25.), 2:2 Zajc (Garreffa, Neall, 32.), 2:3 Helewka (Leavens, Bourque, 39.), 2:4 Ulmer (Helewka, Leavens, 60.); kazenske minute: SŽ Olimpija 4, Innsbruck 8.