Tivoli evforično na nogah pospremil veliko predstavo

Hokejski Tivoli je v tej sezoni ICEHL, prvi za Olimpijine hokejiste, doživel že marsikaj, a ta četrtkova tekma bo ostala v spominu kot prav posebej razburljiva. Olimpija si je v boju za 6. mesto, ki še zagotavlja neposredno uvrstitev v končnici, priigrala pomembne tri točke po zmagi z Vienno s 5:2 (1:2, 2:0, 2:0; Kapel 2, Jezovšek, Piche, Simšič).

Zmaji so blesteli zlasti v drugi tretjini, v zadnjem delu, ko so napadali tudi z dvema igralcema več, pa je kot že v oddaljenih časih vseh 1600 navzočih stoje spremljalo sila napet dvoboj. Ljubljančani so z izjemno bojevitostjo za tokrat obolelega in zato odsotnega v Tivoliju glavnega trenerja Mitjo Šivica zdržali na koncu napade gostov. Olimpjja bo že v petek, ob 19.15, spet igrala doma, tokrat proti Bolzanu.

Izjemno predstavo pa so v 6. kolu drugega dela alpske lige uprizorili Jeseničani in zmagali v Rittnu s 7:2 (1:1, 2:0, 4:1; Sotlar, Elo, Brus po 2, E. Pance) ter zdaj po okrevanju številnih obolelih zdaj skočili na 2. mesto lestvice. Naslednjo tekmo bodo imeli v soboto doma proti Lustenauu.