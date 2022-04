Tivoli slavi hokejski naslov št. 25

Pisane hokejske sezone v dvorani Tivoli je konec. V tem kultnem hramu ljubljanskega športa se zdaj veselijo 25. naslova hokejskih prvakov v državi, nekoč v SFRJ, nato s klubom, ki ga zdaj ni več, v samostojni državi, zdaj pa s to novo Olimpijo, ki se je podpisala tudi pod svojo prvo sezono v prestižni ICEHL in v njej nastopila v četrtfinalu. V domačem finalnem dvoboju pa je bila pričakovano prepričljivo boljša od Triglava in ga po uvodni zmagi v Kranju s 7:0 tokrat ugnala z 10:1 (3:1, 3:1, 4:0; Čimžar 4, Koblar 2, Crnović, Jezovšek, Zajc, Ž. Pance; Podrekar).

Olimpija se je pod vodstvom trenerja Mitje Šivica podpisala pod zelo uspešno sezono. FOTO: Jure Eržen/Delo

Tako v seriji na dve zmagi ni bilo nikakršnih dvomov o novem prvaku, za katerega je sezone konec, pred Triglavom pa je še finale IHL s tradicionalnim tekmecem Slavijo iz Zaloga. Slednja naj bi sicer v naslednji sezoni prvič doslej nastopila v alpski ligi.

Tivoli pa še ne bo zaprl svojih vrat, saj bo prav tu od 3. do 8. maja svetovno prvenstvo skupine B, na katerem bo slovenska reprezentanca v konkurenci Litve, Romunije, Madžarske in Južne Koreje lovila vizum elitnega razreda, kamor se bosta uvrstili dve najboljši moštvi.