Tivolski hokejisti z novim napadalcem iz Francije

Hokejisti SŽ Olimpije so dobili novega soigralca. Na treningu se jim je pridružil francoski napadalec Bastien Maia, ki je nazadnje igral na Finskem za Iisalmen Peli-Karhut.

»Glede na to, da je na trgu zelo malo igralcev, nam je bilo pri izboru pomembno, da so igralci lačni uspeha, da so pripravljeni delati, da igrajo pravilno in Bastien Maia to zna. Dejstvo je, da gre za igralca, ki dela stvari prav, zato nam bo zelo pomagal. Še posebej, če bo našel pravo kemijo s katerim od igralcev,« je ocenil trener Mitja Šivic.

Želel si je korak višje

Dodal je, da se Francoz dobro znajde v igri z možem več na ledu, prav tako v igri z igralcem manj. »Dejstvo je tudi, da je zelo dobro opravil svojo vlogo v francoski reprezentanci na turnirju v Sloveniji. Zelo pomembno je, da prihaja k nam s pravim odnosom, in prepričan sem, da se bo hitro vključil v našo kulturo,« je še dejal Šivic.

Maia se veseli ponujene priložnosti. »Želel sem si korak višje, kar prihod v Ljubljano gotovo je. ICEHL je zelo tekmovalna, Olimpija pa je bila v prvem delu odlična in je dosegla res dobre rezultate. V pretekli sezoni sem igral skupaj z Joono Ervingom, Guillaume Leclerc je moj dober prijatelj, zato verjamem, da se bom hitro vključil v ekipo. Veselim se prvih tekem,« je poudaril francoski reprezentant.