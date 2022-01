Tivolski ledeni vlak skrenil na pravi tir

Hokejisti Slovenske železnice Olimpije so v tekmi 39. kroga lige ICEHL premagali Dornbirn s 5:3 (1:1, 1:1, 3:1). Ljubljanski hokejisti so odigrali prvo domačo tekmo v letu 2022. Potem ko so morali zaradi karantene prestaviti štiri dvoboje in so v petek izgubili na gostovanju v Gradcu, so danes gostili predzadnji Dornbirn in, resda z nekaj težavami, prišli do že zelo potrebnih treh točk. Kriza domače ekipe se zdaj vleče že nekaj tednov. V zasedbi iz Tivolija imajo veliko težav, poleg bolezni še poškodbe in kazni dveh igralcev, tako da so precej oslabljeni. Tudi zato so v zadnjih dneh poskrbeli še za dve okrepitvi, v ekipo sta prišla mladi slovenski igralec Rok Kapel ter Francoz Bastien Maia.

Pritisk Ljubljančanov je obrodil sadove

V vratih domače ekipe je tokrat stal Paavo Hölsä, Ljubljančani pa so igrali po sistemu toplo-hladno. Na trenutke so bili precej boljši in stiskali tekmece, delali pa so tudi napake, po katerih je Dornbirn prišel do prvega gola in potem še do enega vodstva. Zeleno-beli so tako morali vložiti precej energije, da so tekmece ujeli, a so vendarle poskrbeli za srečen razplet. Za prvi gol na tekmi, ki je bil tudi zanj prvi v novem dresu, je v deveti minuti poskrbel Kapel, a je potem Dornbirn v drugi tretjini prišel še do enega vodstva. V 32. minuti so domači vendarle še drugič premagali vratarja Davida Madlenerja, odbiti plošček je v mrežo pospravil Blaž Tomaževič.

V zadnji tretjini so tako krenili po zmago, ki bi bila prva po 19. decembru. Pritisk je obrodil sadove v 47. minuti, ko je ob številčni prednosti za prvo vodstvo na tekmi poskrbel Nik Simšič. Ko je kapetan Žiga Pance v 57. minuti z natančnim strelom vodstvo povišal na 4:2, se je zdelo, daje tekma odločena. A se Dornbirn še ni predal, znižal je le pol minute zatem. Dramatične končnice pa nato le ni bilo, za kar je s svojim drugim zadetkom na tekmi poskrbel Kapel in postavil končni izid 5:3.