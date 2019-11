Tivolski večer aprilskih spominov

Ljubljana

Ljubljančani so se pomladi na Južnem Tirolskem veselili naslova zmagovalcev alpske lige. FOTO: Siniša Uroševič/Delo



Za uvod spet zmaga v Brunicu

- Lepih spominov nikdar ni dovolj. In takšni bodo spremljali obiskovalce drevišnje tivolske hokejske predstave, ko se bo ob 19.15 za točke alpske lige domače moštvo SŽ Olimpije pomerilo z Brunicom. Na obzorju bo namreč repriza aprilske napete finalne serije obeh moštev, v kateri pa so bili na južnotirolskem ledu uspešnejši ljubljanski zmaji.Sleherna Olimpijina »ledena doba« je imela svoje junake in tudi nepozabne mednarodne predstave. Jasno je, da niti ena od teh nima takšnega odmeva v domačem prostoru kot derbi z večnimi tekmeci z Jesenic, vseeno pa bodo največji tivolski zanesenjaki tudi sredi noči ob nenadnem prebujanju v hipu našteli nekaj velikih tekem z močnejšimi tekmeci. Današnjim petdesetletnikom bo tako spomin segal do gostovanja legendarnega moštva CSKA iz Moskve na tivolskem ledu v začetku osemdesetih, doba osamosvojitve je nato prinesla finale alpske lige s Feldkirchom, pozneje evropskim prvakom, nepozabna za pettisočglavo navzočo množico ostaja finalna serija s Salzburgom v prvi Olimpijini sezoni EBEL, posebne so bile tudi zimske klasike na bežigrajskem štadionu tik pred finančnim potopom nekdanjega tivolskega kluba, ko je bolj od kateregakoli tujca v zeleno-belem dresu na ledu blestel MariborčanToda nato je nastala nova zgodba s finalno serijo alpske lige 2018/19, ko so zmaji izničili zaostanek z 1:3 v zmagah in se veselili zmage na zadnji tekmi št. 7 v Brunicu. Pa tudi tu ni šlo brez drame. Po 40 minutah so gostitelji vodili z 1:0, Olimpija je med 52. in 58. minuto zabila tri gole za pokal, ki ga je takrat ponosno dvignil kapetanDvakrat se je vpisal med strelcesin dolgoletnega reprezentanta, ki zdaj igra na višji stopnji – v EBEL brani barve Innsbrucka.Odtlej so se zeleno-beli enkrat pomerili z Brunicom, pred enim mesecem so vnovič zmagali na Južnem Tirolskem, s 3:2 zgolom odločitve v podaljšku. In da bi se ohranilo napeto pričakovanje novonastalega prestiža med zmaji iz Tivolija ter volkovi iz Pustriške doline blizu izvira Drave, zdaj »skrbi« tudi lestvica, saj gre za dvoboj vodilnih moštev v tekmovanju – Olimpija je zbrala po 18 tekmah 41 točk, Brunico po 17 dve manj. Sledi jima s 36 točkami Ritten, jutrišnji gostitelj jeseniških hokejistov.Slednji pa realno nimajo tako visokih ciljev kot branilci lovorike iz Ljubljane, res pa je, da so se po zadnjih dveh zmagah na domačem ledu približali želeni zgornji skupini moštev. Železarji so po 17 nastopih na 9. mestu, do elitne skupine šesterice, ki bo imela po rednem delu že zagotovljen vizum končnice, jih loči pet točk. Ob napovedovanih razmerjih moči ob začetku sezone, pred katero so Jeseničani zaradi zmanjšanega proračuna ostali brez ključnih igralcev, je bil videti njihov lov za končnico težje uresničljiv kot želja Rusov, da bi se ti izognili najnovejši kazni zaradi dopinških pripetljajev. Toda nato se je tekmovalno kolo alpske lige zavrtelo, Gorenjci so bili konkurenčni, nekajkrat zapored izgubili šele po podaljšku ali kazenskih strelih, toda z igro napovedali, da se bo v Podmežakli kot že dolga desetletja spet igral prav spodoben hokej.