Tivolski zmaji še naprej bruhajo ogenj

SŽ Olimpija : Black Wings Linz 6:3 (1:0, 3:1, 2:1) Dvorana Tivoli, gledalcev 1000, sodniki: Smetana, Sternat (glavna), Riecken, Zgonc.

Strelci: 1:0 Leclerc (11.), 1:1 Lebler (Rotter, 12.), 2:1 Murphy (Leclerc, Simšič, 25.), 3:1 Koblar (Čepon, Kalan, 31.), 3:2 Gaffal (Lamarche, 34.), 4:2 Leclerc (Piche, Simšič, 35.), 5:2 Leclerc (Pance, Simšič, 45.), 6:2 Čimžar (Tomaževič, Jezovšek, 50.), 6:3 Lebler (Dzerinš, Rotter, 51.).

Kazenske minute: SŽ Olimpija 8, Black Wings Linz 18.

Ljubljančani so bili boljši od Avstrijcev. FOTO: Jože Suhadolnik

Hokejisti SŽ Olimpije bi težko bolje začeli tekmovanje v ligi ICEHL, razširjenemu avstrijskemu prvenstvu. Čeprav so ljubljanskim zmajem napovedovali težko vrnitev v nekdanjo ligo Ebel, so ti dosegli že tretjo zmago na štirih tekmah in se povzpeli na visoko drugo mesto na lestvici. Tokrat je v Tivoliju padel Linz, bilo je 6:3 (1:0, 3:1, 2:1).Ljubljanski hokejisti so odlično začeli novo sezono v zanje novem tekmovanju. V prvih treh krogih so dvakrat zmagali, nazadnje v gosteh pri lanskem finalistu Bolzanu s 6:2, danes pa je v goste prišla ekipa iz Linza, kjer igra tudi slovenski reprezentant. Na koncu so po prepričljivi drugi in tretji tretjini dosegli novo zmago in so zdaj že pri vrhu lestvice.Že v uvodni tretjini so domači nakazali, da želijo nadaljevati niz zmag. Imeli so pobudo, terensko premoč, v 11. minuti pa jetudi ob slabem posredovanju vratarjaspravil plošček v mrežo. Gostje so sicer hitro izenačili, a jez nevarnim prodorom ob koncu tretjine spet zapretil.V drugi tretjini so sledili tudi novi goli. Najprej je po dobri podaji izza gola iz bližine zdel, potem pa je na polovici tekmezadel še, ko so imeli domači na ledu celo igralca manj. Gostom je sicer le nekoliko pozneje uspelo začasno prekiniti nalet domačih, ko je tudipremagal ob igralcu manj.A ta zadetek ni zmedel zmajev, saj je le minuto pozneje ob novi izključitvi na strani vse bolj nervoznih igralcev Linza z natančnim strelom pod prečko za 4:2 poskrbel Leclerc.V zadnji tretjini je pritisk gostov trajal le nekaj minut. Ko so zeleno-beli spet pritisnili, pa so spet padali zadetki. Vidno nervozni gostje so kot po tekočem traku sedali na klop za kaznovane, domači pa so to izkoriščali. Najprej Leclerc za hat-trick v 45. minuti, potem pa štiri sekunde pred koncem kazni v 50. minutiLinz je sicer po ogledu posnetka prišel do priznanega tretjega gola, kar pa ni spremenilo poteka tekme, saj so domači brez težav nadzorovali dogajanje in se veselili tretje zmage v nizu. Naslednjo tekmo bodo ljubljanski hokejisti igrali v petek, ko bodo na svojem ledu v Tivoliju gostili Innsbruck.