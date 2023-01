Tivolski zmaji vse dlje od elitne deseterice

Hokejisti SŽ Olimpije so v 43. kolu ICEHL v gosteh izgubili z beljaško ekipo VSV s 3:5 (1:1, 1:2, 1:2). Ljubljančani so tako še vedno precej oddaljeni od mest med prvo deseterico, ki še prinašajo dodatne kvalifikacije za končnico. Tokrat so sicer še na začetku zadnje tretjine izenačili na 3:3.

Podobno kot na petkovem težkem gostovanju v Szekesfehervarju so bili zeleno-beli blizu, a tudi daleč. Vnovič so morali hitro loviti zaostanek za tekmeci, saj so Beljačani prvič zadeli že v tretji minuti. V prvem delu so nato imeli rahlo premoč gostje, izenačili pa so za zadetkom Roka Kapla v 11. minuti.

A nov na hitro prejeti gol v drugi tretjini, ko so imeli domači igralca več, je spet pomenil veliko dela za goste. Beljak je vodstvo ob še enem »power-playu« povišal v 32. minuti. A za kanček upanja je nato v 36. minuti poskrbel Marc Olivier Vallerand z znižanjem na 2:3.

Takoj na začetku zadnje tretjine je za izenačenje na 3:3 poskrbel Aljoša Crnovič, minuto zatem pa je imel lepo priložnost za vodstvo Vallerand. A je domači vratar Jean Philippe Lamoureux njegov strel ubranil.

Gostje so nato preživeli prednost domačih z igralcem več, že ob izenačenih močeh pa je za VSV zadel Chris Collins. Ob tveganju Ljubljančanov brez vratarja Anthonyja Morrona, ki je zbral 34 obramb, pa je minuto in pol pred koncem svoj tretji gol dosegel Nicolas Rivett-Mattinen in dokončno zapečatil usodo slovenske ekipe.

Naslednjo tekmo bodo zeleno-beli odigrali v torek v domačem Tivoliju, ko bodo v zaostalem obračunu 31. kola gostili Salzburg.